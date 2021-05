Weitere Militärs in Frankreich warnen vor Zerfall des Landes

Der französische Präsident Emmanuel Macron (C), flankiert von der französischen Verteidigungsministerin Florence Parly (L) und dem Sonderstabschef des Präsidenten, dem französischen Vizeadmiral Jean-Philippe Rolland (R), prüft während der Übergabe der Neujahrswünsche des französischen Präsidenten an die Streitkräfte in Brest am 19. Januar 2021. Foto: STEPHANE MAHE / POOL / AFP über Getty Images