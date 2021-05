„Anfangsphase unserer Reaktion“: Israelische Armee greift 130 militärische Ziele im Gazastreifen an

Raketen werden während einer militärischen Übung der palästinensischen islamistischen Bewegung Hamas und anderer bewaffneter palästinensischer Gruppierungen in Gaza-Stadt am 29. Dezember 2020 abgefeuert. Foto: Getty Images | AFP | Mahmud Hams

Israels Armee hat als Reaktion auf den jüngsten Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen eigenen Angaben zufolge 130 militärische Ziele in dem Küstenstreifen angegriffen. Dabei seien 15 Mitglieder militanter Palästinensergruppen getötet worden, sagte Armeesprecher Jonathan Conricus am Dienstag vor Journalisten. Bei den Toten handle es sich um Mitglieder der radikalislamischen Hamas und des Islamischen Dschihads. Behörden in Gaza meldeten 22 Tote, darunter neun Kinder.

„Wir befinden uns in der Anfangsphase unserer Reaktion gegen militärische Ziele im Gazastreifen“, sagte Conricus. „Wir sind bereit für eine Eskalation.“ Der Raketenbeschuss aus dem Palästinensergebiet habe eine „Aggression“ dargestellt, auf die die Armee habe reagieren müssen.

In Ost-Jerusalem war es am Montag erneut zu schweren Zusammenstößen zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern gekommen, bei denen mehr als 500 Menschen verletzt wurden.

Kurz nach Ablauf eines Ultimatums der Hamas wurden dann am Abend mehr als 200 Raketen aus dem Gazastreifen Richtung Israel abgefeuert. Mehr als 90 Prozent davon wurden nach Angaben der israelischen Armee vom Abwehrsystem Iron Dome abgefangen.

EU fordert „sofortiges“ Ende der Gewalt in Ost-Jerusalem und im Gazastreifen

Die EU hat ein „sofortiges“ Ende der Gewalt in Ost-Jerusalem und im Gaza-Streifen gefordert. „Der Abschuss von Raketen aus dem Gaza-Streifen auf die Zivilbevölkerung in Israel ist vollkommen unzulässig und heizt eine Eskalation an“, erklärte ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell am Montagabend in Brüssel. Er rief auch zu einem sofortigen Stopp der Gewalt im von Israel besetzten Westjordanland und Ost-Jerusalem auf.

Alle Verantwortlichen müssten gegen „Extremisten“ vorgehen, mahnte der EU-Sprecher weiter. Zudem müsse „der Status Quo der Heiligen Stätten“ in Jerusalem respektiert werden. Alle Seiten rief er zur Deeskalation auf. Vor allem müssten weitere zivile Opfer vermieden werden.

Seit mehreren Tagen ist Ost-Jerusalem Schauplatz der schwersten Zusammenstöße seit 2017. Auch am Montag wurden dort bis zum Abend etwa 400 Menschen bei Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften verletzt. (afp)

