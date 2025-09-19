Wadephul fliegt für einen Tag von New York nach Berlin

Um an der Generaldebatte im Bundestag teilzunehmen, unterbricht Außenminister Johann Wadephul (CDU) in der kommenden Woche für einen Tag seine Reise zur Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York.

Der Außenminister werde am 22. September nach New York fliegen, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin. Am 23. September kehrt Wadephul demnach nach Berlin zurück. Dann wird er im Bundestag bei der Generaldebatte zum Haushalt 2026 vor Ort sein.

Nach der Aussprache im Parlament ist dann wieder die Rückreise nach New York geplant, wo am Abend US-Außenminister Marco Rubio zu einem „informellen Abendessen“ eingeladen habe, sagte der Außenamtssprecher weiter.

Am 25. und 26. September schließen sich für Wadephul weitere Termine in New York an, ehe er am 27. September (Ortszeit) schließlich bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung sprechen soll.

Haushaltsdebatte 2026 in Berlin

Im Bundestag stehen erstmals die Beratungen für den Haushalt 2026 im Plenum an. Am 24. September steht der Etat des Kanzleramtes zur Aussprache, die üblicherweise zur Generaldebatte der Spitzen von Koalition und Opposition wird. Ebenso wird das Budget des Außenministeriums beraten.

In New York beginnt am 23. September die 80. Generaldebatte der Vereinten Nationen. Diese wird in diesem Jahr protokollarisch von Wadephuls Amtsvorgängerin, der Grünen-Politikerin Annalena Baerbock, geleitet. Baerbock war nach ihrer Zeit als Ministerin nach New York gewechselt und wurde jüngst zur Präsidentin der UN-Generalversammlung vereidigt. (afp/red)