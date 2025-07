29. Juli: Trumps Ultimatum | Anstieg deutscher Staatsverschuldung | Kein Fahrer am Steuer

Trumps Ultimatum



US-Präsident Donald Trump hat Russland aufgefordert, den Ukraine-Krieg innerhalb von „zehn bis zwölf Tagen“ zu beenden. Andernfalls droht er mit Strafzöllen von 100 Prozent. Die Frist gilt seit Montag. Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte, Russland setze seinen militärischen Einsatz in der Ukraine fort. Man engagiere sich jedoch weiterhin im Friedensprozess – allerdings nur unter Wahrung eigener Interessen.

Hilfslieferungen für Gaza

Zwei deutsche Transportflugzeuge sind auf dem Weg nach Jordanien, um von dort aus Hilfsgüter über den Gaza-Streifen abzuwerfen. Kanzler Friedrich Merz sagte bei einer Pressekonferenz mit Jordaniens König Abdullah II in Berlin: die Mission solle spätestens am Wochenende beginnen. Eine Anerkennung eines palästinensischen Staates lehnt Merz zum jetzigen Zeitpunkt klar ab.

Anstieg deutscher Staatsverschuldung

Die Staatsverschuldung in Deutschland ist im letzten Jahr weiter gestiegen. Pro Kopf entspricht das rund 30.000 Euro. Die höchsten Schulden pro Einwohner hat Bremen, gefolgt von Hamburg und Berlin. Am wenigsten verschuldet sind Bayern und Sachsen.

Nietzard geht

Die Ko-Chefin der Grünen Jugend, Jette Nietzard, will nicht erneut für ihr Amt kandidieren. Als Grund nannte unter anderem den mangelnden Rückhalt in der Partei. Sie sei von führenden Parteimitgliedern ausgebuht, angeschrien und zum Rücktritt aufgefordert worden. Die 26-Jährige war immer wieder wegen ihrer provokanten und teils extremen Äußerungen in die Schlagzeilen geraten.

Kein Fahrer am Steuer

Weg frei für ferngesteuertes Fahren: Eine neue Verordnung in Deutschland erlaubt erstmals, dass Autos ohne Fahrer am Steuer auf öffentlichen Straßen unterwegs sein dürfen. Die Erprobungsphase läuft fünf Jahre. Bislang war Fernlenken hierzulande nur auf Privatgelände oder per Ausnahmegenehmigung erlaubt.

Mit Material von Agenturen.

