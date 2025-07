Drei-Säulen-Modell

Arbeitsministerin Bas plant Reform: Betriebsrente soll Standard für alle Beschäftigten werden

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas will die betriebliche Altersvorsorge in Deutschland grundlegend reformieren. Ein neuer Gesetzentwurf sieht vor, dass künftig mehr Beschäftigte automatisch in ein bAV-Modell eingebunden werden – mit Opt-out-Möglichkeit. Auch für kleinere Betriebe soll der Zugang erleichtert und die Förderung verbessert werden. Das Ziel: Eine stabile zweite Säule für den Ruhestand.