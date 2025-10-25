Logo Epoch Times

Auto stürzt nach Unfall in Mittellandkanal - drei Tote

Nach einem schweren Unfall bei Braunschweig ist die Bundesstraße 4 in Höhe Mittellandkanal gesperrt. Laut Polizei kamen drei Menschen ums Leben.

Auf der Bundesstraße 4 hat es einen schweren Unfall gegeben.

Foto: Benjamin Müller/dpa

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Bei einem schweren Unfall bei Braunschweig ist ein Auto von einer Brücke in den Mittellandkanal gestürzt – drei Menschen kamen dabei ums Leben. Zwei weitere wurden schwer beziehungsweise lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.
Laut Polizei waren die drei Toten Insassen eines Autos, das zuvor mit überhöhter Geschwindigkeit mehrere Autos rechts überholt hatte, ehe es mit einem weiteren Fahrzeug zusammenstieß und in den Kanal stürzte. Zwei Insassen des Fahrzeugs, mit dem der zu schnell fahrende Wagen kollidiert war, wurden verletzt: einer schwer, der andere lebensgefährlich. Insgesamt waren laut Polizei fünf Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt.
Die Bundesstraße 4 sei im Bereich Mittellandkanal und dem Ende der Autobahn 391 voll gesperrt, teilte die Polizei mit. Rettungsdienst, Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber seien im Einsatz.
Auf ersten Bildern von der Unfallstelle ist ein völlig zerstörter schwarzer Pkw zu sehen. Das Dach des Wagens ist größtenteils abgerissen. Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle und waren zudem mit einem Boot auf dem Mittellandkanal im Einsatz. (dpa/red)

