Berateraffäre jetzt auch bei der Bahn? Scheuer fordert „umfassende Aufklärung“

In der Affäre um Beraterverträge für Ex-Manager der Deutschen Bahn fordert Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) eine rückhaltlose Aufarbeitung.

„Auch mir ist eine umfassende Aufklärung der Sachverhalte sehr wichtig“, schrieb Scheuer in einem Brief an den Präsidenten des Bundesrechnungshofes, Kay Scheller, wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichteten.

Seit Juni untersucht der Bundesrechnungshof die möglicherweise illegale Vergabe von Beraterverträgen an ehemalige Bahn-Vorstände.

„Ich begrüße es, dass der Bundesrechnungshof das Thema ‚Beratereinsatz bei der Deutschen Bahn AG‘ intensiv begleitet“, heißt es in dem Brief des Verkehrsministers an Scheller. Zum 22. November wolle das Bundesverkehrsministerium dem Bundesrechnungshof den Stand der eigenen Prüfung mitteilen.

Die Bahn hatte im Juni bekanntgegeben, dass sie Auffälligkeiten im Zusammenhang mit der Vergabe millionenschwerer Beraterverträge im Unternehmen untersucht.

In den Jahren 2008 bis 2018 hatte der Konzern ehemaligen Managern ohne Zustimmung des Aufsichtsrats Beraterverträge zugeschanzt. Im September beschloss der Bahn-Aufsichtsrat, ab sofort keine Beraterverträge mehr an frühere Manager des Unternehmens zu vergeben. (afp)