Berlin: Jubel bei der CDU – Grün liebäugelt mit Fortsetzung der Koalition rot-rot-grün

Bei der Wahl in Berlin ist die CDU erstmals seit mehr als zwei Jahrzehnten wieder stärkste Kraft geworden.

Die CDU kommt in den Hochrechnungen von ARD und ZDF auf rund 28 Prozent und ist damit erstmals seit 1999 wieder die stärkste politische Kraft in der Berlin. Als CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner zur Wahlparty seiner Partei im Abgeordnetenhaus kommt, wird er mit minutenlangem Applaus empfangen. „Es ist phänomenal“, sagt er auf der Bühne. „Berlin hat den Wechsel gewählt.“ Der 50-Jährige dankt seinen Wählerinnen und Wählern „für diesen klaren Regierungsauftrag“.

Wahlsieger Kai Wegner hat die Grünen bereits zum Gespräch geladen. Grünen-Spitzenkandidatin Bettinas Jarasch kündigte zwar an, das Angebot annehmen zu wollen – betonte aber auch, dass ihre Präferenz Grün-rot-rot sei. Die Grünen seien mit einer „klaren Veränderungsbotschaft“ angetreten.

Bei der SPD hingegen lange Gesichter, eine Wahlparty ohne Jubel. Die Sozialdemokraten um die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey verlieren deutlich, werden in den Hochrechnungen nur bei rund 18,5 Prozent gesehen – nach 21,4 im Jahr 2021 Prozent. Bleibt es dabei, wäre es das schlechteste Resultat des Landesverbands überhaupt. Das Ergebnis zeige, „die Berlinerinnen und Berliner sind nicht zufrieden mit dem, wie es jetzt ist“, sagt Giffey vor ihren Anhängern in Berlin-Kreuzberg. „Sie wünschen sich, dass die Dinge anders werden.“

Die Grünen erreichten ähnliche Werte wie die SPD und konnten ihr Ergebnis von 2021 ungefähr halten.

Den Hochrechnungen zufolge gewinnt die CDU bei der Wiederholungswahl fast zehn Prozentpunkte hinzu und kommt auf 27,8 bis 28,1 Prozent (2021: 18,0 Prozent). Die Grünen landen bei 18,3 bis 18,8 Prozent (18,9). Die SPD liegt bei 18,2 bis 18,7 Prozent (21,4). Die Linke rutscht auf 12,1 bis 12,5 Prozent ab (14,1). Die AfD legt dagegen auf 9,0 bis 9,3 Prozent der Wählerstimmen zu (8,0). Die FDP verliert deutlich und scheitert mit 4,5 bis 4,8 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde (7,1).

Grünen wollen Macht mit SPD und Linken behalten

Bettina Jarasch spricht sich erneut dafür aus, die bestehende Regierungskoalition mit SPD und Linker fortzuführen – aber unter ihrer Führung. Denn auch wenn die CDU stärkste Kraft bleibt, hätte rechnerisch eine Neuauflage der aktuellen Regierung eine Mehrheit. Möglich wäre auch ein schwarz-rotes oder ein schwarz-grünes Bündnis.

Noch am Sonntagabend bestätigte die 54-Jährige ihren Wunsch, eine Koalition mit SPD und Linkspartei zu bilden. „Wir würden die Koalition gern fortführen, am liebsten unter unserer Führung“, sagte sie. Bislang war Jarasch Senatorin für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz. Bei Amtsantritt erklärte sie: „Wir wollen Berlin spürbar lebenswerter machen“ – und meinte damit vor allem: grüner machen.

Die Linke von Kultursenator Klaus Lederer liegt in den Hochrechnungen bei gut zwölf Prozent und würde sich leicht verschlechtern. Lederer betont jedoch bereits die Bereitschaft seiner Partei zur Fortsetzung ihrer Regierungsbeteiligung. Die entscheidende Frage sei, ob nach dem Urnengang „progressive Mehrheiten“ zustande kämen, sagt er.

Kein Grund zum Feiern für die FDP

Kein Grund zur Freude herrscht bei der FDP: Die Liberalen verlieren mit Werten unter fünf Prozent deutlich und dürften damit auch nicht mehr im Landesparlament vertreten sein. Spitzenkandidat Sebastian Czaja gab jedoch die Hoffnung noch nicht auf: „Es heißt jetzt abwarten“, sagt er am Sonntagabend.

Das schlechte Abschneiden bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin habe „selbstverständlich“ Folgen für die Koalition auf Bundesebene, sagte Generalsekretär Bijan Djir-Sarai am Sonntagabend im ZDF. Nötig sei, „dass die Stimme der FDP noch deutlicher sein muss als vorher“.

Djir-Sarai übte unverhohlene Kritik am Koalitionspartner Grüne: Er warf ihnen vor, in der Koalition liberale Kernanliegen wie den Infrastrukturausbau und die Planungsbeschleunigung auszubremsen. „Wir müssen ganz klar machen gegenüber unseren Koalitionspartnern, dass Blockadepolitik zum Schaden dieses Landes mit uns nicht zu machen ist.“ Die Haltung der Grünen sei in diesen Punkten eine „große Herausforderung“, sagte Djir-Sarai. Er forderte die SPD auf, sich in dem bislang vor allem von Grünen und FDP ausgetragenen Streit zu positionieren.