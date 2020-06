Bündnis „Unteilbar“ ruft für Sonntag zu bundesweiten Kundgebungen auf

Das Aktionsbündnis "Unteilbar" ruft zu Kundgebungen für Solidarität in der Corona-Krise und gegen Rassismus auf. Zu den Protesten unter dem Motto #SogehtSolidarisch werden in Berlin, Leipzig und anderen Städten tausende Menschen erwartet.

Auch in anderen Städten wie Hamburg, Erfurt, Freiburg, Chemnitz, Münster und Passau sind Kundgebungen angemeldet. Das von 130 Organisationen unterstützte Bündnis erklärte im Vorfeld, „verantwortungsbewusst und mit Abstand“ zu demonstrieren.

In Berlin ist eine neun Kilometer lange Menschenkette vom Brandenburger Tor bis zum Hermannplatz in Neukölln geplant. Die Menschen sollen sich wegen der Corona-Pandemie mit Abstand aufstellen. Bei der Polizei angemeldet sind 5000 Teilnehmer.



Zuletzt hatte sich die Bundesregierung besorgt gezeigt über die Verstöße gegen die Corona-Auflagen bei Großdemonstrationen mit zehntausenden Menschen. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) forderte vor dem Wochenende die Demonstranten auf, die Hygieneregeln einzuhalten.

Jeder Teilnehmer soll laut Auflage einen Mund-Nase-Schutz tragen, wie Geisel im Rundfunk Berlin-Brandenburg sagte. Die Berliner Polizei erwartet etwa 20.000 Demonstranten.

Berlins Regierender und Lauterbach: „Unteilbar“-Demo riskant

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnt in diesem Zusammenhang vor zahlreichen Neuinfektionen.

„Das Risiko ist viel zu hoch“, sagte Lauterbach dem „Tagesspiegel“ (Sonntagsausgabe). Er teile zwar das Anliegen der Demonstration, ein Zeichen gegen Rassismus und Ausgrenzung sowie für Klimaschutz und Gleichberechtigung zu setzen.

Es stehe aber zu befürchten, dass sich viele Menschen bei der Protestaktion mit dem Virus infizierten. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) stellte sich zwar hinter die Ziele der Kundgebung, mahnte aber zugleich zur Vorsicht.

„Wir müssen uns weiter gegen Rassismus, Ausgrenzung und Diskriminierung starkmachen. Wir müssen am Wochenende und auch in den kommenden Wochen aber weiter rücksichtsvoll sein und aufeinander achtgeben“, sagte er dem „Tagesspiegel“. Auch auf Demonstrationen blieben Masken sowie Abstands- und Hygieneregeln wichtig. „Wir dürfen nicht leichtsinnig sein und das Erreichte verspielen.“ (afp/dts/ks)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Es ist nichts falsch daran, sich eine bessere Welt oder Zukunft vorzustellen. Doch der Versuch, eine Weltregierung zur Lösung aller Probleme der Menschheit zu schaffen, ist nichts anderes als die Jagd nach einer Utopie der Moderne und birgt die Gefahr, in den Totalitarismus abzusinken.

Die Regierung eines Landes, dessen Volk keinen gemeinsamen Glauben und keine gemeinsame Kultur hat, kann sich nur auf autoritäre Macht – und am Ende totalitäre Herrschaft – verlassen, um an der Macht zu bleiben, und das Ergebnis wäre die völlige Einschränkung der individuellen Freiheit. So wäre eine Weltregierung unweigerlich eine totalitäre Regierung, weil sie sich auf den Autoritarismus verlassen müsste, um ihre Herrschaft aufrechtzuerhalten.

Am Ende ist eine Weltregierung buchstäblich ein kommunistisches totalitäres Projekt in anderer Gestalt. Das Resultat würde sich nicht von den kommunistischen Regimen der Gegenwart unterscheiden, die ihr Volk versklaven und missbrauchen. Der einzige Unterschied wäre, dass sich dieser Totalitarismus nicht auf ein einziges Land beschränken, sondern auf die ganze Welt ausdehnen würde. Um diesen Themenkomplex geht es in Kapitel 17 des Buches.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]