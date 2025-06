Bundeshaushalt 2025 ohne Stromsteuer-Senkung für alle – Steuerzahlerbund wirft Bundesregierung Wortbruch vor

In einer Erklärung hat Bundesfinanzminister Lars Klingbeil am Dienstag, 24. Juni, den zweiten Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2025 vorgestellt. Diesen hatte das Bundeskabinett zuvor beschlossen. Dazu kamen Beschlüsse über die Eckwerte der Haushalte 2026 bis 2029 und den Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität.

Klingbeil macht deutlich, dass der Bundeshaushalt und das geplante 500-Milliarden-Investitionspaket die richtigen Schritte darstellen, um aktuellen Herausforderungen zu begegnen. Die Veranlassungen seien nötig, um neue wirtschaftliche Stärke zu entwickeln, Modernität und Zukunftsfähigkeit zu gewährleisten und für Sicherheit zu sorgen.

Der Minister spricht auch von „Rekordinvestitionen“, die auf dem Programm stünden. In diesem Jahr seien zu diesem Zweck mehr als 115 Milliarden Euro eingeplant. Auch hier soll es eine kontinuierliche Steigerung geben – bis 2029 auf knapp 120 Milliarden US-Dollar.

Auch Strukturreformen stellt Klingbeil in Aussicht. Ein Wachstumsbooster soll Anreize für private Investitionen schaffen und die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft verstärken. Zudem soll es Entlastungen geben. Verbraucher will das Kabinett von den Kosten der Gasspeicherumlage entlasten.

Die Stromsteuer soll für die Industrie sowie die Land- und Forstwirtschaft sinken. Außerdem will der Bund einen größeren Anteil an den Kosten für den Netzausbau übernehmen. Energiesicherheit und Klimaschutz sollen „zukünftig deutlich weniger über die Stromrechnung finanziert werden“.

Während das Bundeskabinett sich mit diesen Weichenstellungen auf einem richtigen Weg wähnt, ist andernorts die Begeisterung deutlich weniger spürbar. Kanzler Friedrich Merz hatte bereits im Wahlkampf angekündigt, die Bürger würden unter seiner Führung schon zeitnah nach der Regierungsübernahme Erleichterungen und Entlastungen spüren.

Auch nach Amtsantritt lautete das Versprechen, es werde noch vor dem Sommer ein „Sofortprogramm“ zur Senkung von Strompreisen, Steuern und Mieten geben. Für 2025 und 2026 ist nunmehr jedoch lediglich für einen überschaubaren Adressatenkreis eine Senkung der Stromsteuer in Sicht. Leer ausgehen insbesondere Handwerksbetriebe, kleine Unternehmen und die Verbraucher selbst.

Der Präsident des Bundes der Steuerzahler (BdSt), Reiner Holznagel, wirft der Regierung Wortbruch vor. Statt für die gesamte Bevölkerung gebe es eine Senkung der Stromsteuer nur für Unternehmen – und nicht einmal da für alle. Gegenüber „Bild“ äußerte Holznagel:

„Die Menschen, die auf echte Entlastung gehofft haben, gehen leer aus – das ist kein kleiner Kurswechsel, das ist ein Wortbruch.“

Selbst für die Begünstigten soll die Entlastung erst ab 1, Januar 2026 greifen – wenn auch dann immerhin in „verstetigter“ Form, wie Klingbeil äußerte. Dieser spricht von einem „Einsteigen“ in eine „wirksame Senkung der Strompreise für Industrie, Gewerbe und die privaten Haushalte“.

Der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Jörg Dittrich, beklagt hingegen einen „Schlag ins Kontor für den Mittelstand“. Hätte sich die Bundesregierung an ihren Koalitionsvertrag gehalten, „wären endlich auch energieintensive Handwerksbranchen entlastet worden, die bislang ungerechtfertigt durchs Raster gefallen sind“. So betrage der Anteil der Energiekosten an den Gesamtausgaben beispielsweise bei Textilreinigungen über zehn Prozent. Unter anderem Krankenhäuser und Pflegeheime seien auf diese angewiesen.