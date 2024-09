Deutschland BMW fährt auf Bürgersteig und anderes Auto an

Darmstadt: Polizei prüft nach Auto-Kollision islamistisches Tatmotiv

In Darmstadt kam es am 2. September zu einem polizeiauffälligen Unfall. Ein BMW missachtete rote Ampeln, fuhr auf einen Bürgersteig und in einen weißen Skoda. Der 29-jährige Fahrer erklärt, „im Auftrag Allahs gehandelt“ zu haben. Der Fahrer wurde festgenommen.