Deutscher Filmpreis wird in Berlin verliehen

Am Freitag wird der Deutsche Filmpreis verliehen.

In Berlin wird am Freitagabend (19.00 Uhr) der Deutsche Filmpreis verliehen. Nominiert für die Lola sind die Filme „Im Westen nichts Neues“ und „Das Lehrerzimmer“, außerdem „Holy Spider“, „Rheingold“, „Sonne und Beton“ sowie „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“. Im vergangenen Jahr wurde das Drama „Lieber Thomas“ als bester Spielfilm ausgezeichnet.

Die Lola gilt als die wichtigste deutsche Auszeichnung für Filmschaffende. Neben Spielfilmen werden auch Dokumentar- und Kinderfilme ausgezeichnet. Außerdem gibt es weitere Kategorien, etwa für die besten Haupt- und Nebenrollen. Die Lola ist mit Preisgeldern von insgesamt knapp drei Millionen Euro dotiert, die Entscheidung über die Preisvergabe treffen die Mitglieder der Deutschen Filmakademie. (afp)