Mehrheit für Abschaffung der Maskenpflicht im Schulunterricht

Masken auf einem Tisch in einer Schule. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/dpa

Angesichts der steigenden Impfquote spricht sich die Mehrheit der Deutschen für eine Abschaffung der Maskenpflicht im Schulunterricht aus.

Für die Beibehaltung sind aktuell nur vier von zehn Deutschen (37 Prozent) sowie 27 Prozent der Eltern schulpflichtiger Kinder, wie der am Donnerstag veröffentlichte ARD-„Deutschlandtrend“ ergab. Eine Mehrheit von 57 Prozent spricht sich demnach gegen das weitere Tragen von Masken im Unterricht aus, bei den Eltern mit schulpflichtigen Kindern sind es sogar 71 Prozent.

Im Herbst 2021 ist auch die Sorge der Bundesbürger, dass die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland in den kommenden Wochen deutlich ansteigt, niedriger als noch im Sommer: Aktuell treibt diese Sorge 42 Prozent um – im zurückliegenden Juli gab noch eine Mehrheit von 62 Prozent an, sehr große oder große Sorgen zu haben, dass die Infektionen wieder steigen könnten.

Für den ARD-„Deutschlandtrend“ hat Infratest Dimap zwischen Montag und Mittwoch 1318 Menschen befragt. (afp/oz)

