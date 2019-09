Politik » Deutschland EU droht mit Geldstrafen: Geschützte Blühwiesen in Deutschland „von Vernichtung bedroht“

Blütenreiche Wiesen - etwa frische Mähwiesen in tieferen und höheren Lagen - sind "Akut von vollständiger Vernichtung bedroht" oder "stark gefährdet bis von vollständiger Vernichtung bedroht", so heißt es in einem Bericht des Bundesumweltamtes.