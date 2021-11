Fast 5.300 illegale Einreisen aus Belarus Im Oktober

Foto: AFP via Getty Images

Afghanische Flüchtlinge. Symbolbild. Foto: AFP via Getty Images

Im gesamten Oktober sind laut Bundespolizei insgesamt 5.285 Menschen aus Belarus illegal nach Deutschland eingereist. Auf das ganze aktuelle Jahr gesehen gab es bereits 7.832 unerlaubte Grenzübertritte mit Bezug zu dem osteuropäischen Land, wie das Bundespolizeipräsidium am Montag in Potsdam mitteilte. „Die deutsch-polnische Grenze ist dabei der Brennpunkt“, hieß es.

Allein am Wochenende wurden demnach im Grenzgebiet zu Polen auf deutscher Seite 597 Menschen nach unerlaubter Einreise mit Belarus-Bezug festgestellt. Dabei handelte es sich in der Mehrzahl um irakische, gefolgt von syrischen, iranischen und afghanischen Staatsangehörigen. Zumeist seien in ihren Reisepässen belarussische Visa oder Einreisestempel gefunden worden.

Seit August versuchen tausende Migranten, meist aus dem Nahen Osten und Afrika, von Belarus aus die polnische Grenze zu überqueren.

Es wird vermutet, dass die belarussischen Behörden die Migranten gezielt ins Land holen und an die Grenzen zu den östlichen EU-Staaten schleusen. In den vergangenen Wochen erreichte eine zunehmende Zahl von Migranten auch Deutschland. (afp/dl)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!