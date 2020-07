Frankfurt am Main: Ruhe am Opernplatz – Polizei zeigt sich zufrieden mit Sicherheitskonzept

Trotz Murrens Versammelter und „Racial Profiling“-Vorwürfen der „Migrantifa“ ist es der Polizei in Frankfurt am Main in der Nacht zum Samstag gelungen, neuerliche Ausschreitungen auf dem Opernplatz zu verhindern. Bis ein Uhr hatten alle Feierwütigen das Areal verlassen.

Das Konzept der Sicherheitsverantwortlichen in Frankfurt am Main am ersten Wochenende nach den Ausschreitungen vom Opernplatz hat in der Nacht zum heutigen Samstag (25.7.) seine erste Feuerprobe bestanden. Stadt und Polizei ziehen eine positive Bilanz. Die frühe Räumung des Platzes, der im Laufe der vergangenen Wochen vermehrt als Partylocation genutzt wurde, hatte eine ruhige Nacht in der Innenstadt zur Folge.

Deutlich weniger Menschen am Opernplatz versammelt

Wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ) berichtet , haben die meisten Personen, die sich zuvor auf dem Opernplatz aufgehalten hatten, bereits vor Mitternacht aus eigenem Antrieb von dort entfernt. Nachdem es am vergangenen Wochenende gewalttätige Ausschreitungen gegeben hatte und aus einer Menge heraus Polizisten mit Flaschen angegriffen wurden, befürchtete man für die Nacht zum Samstag mögliche neuerliche Übergriffe. Nach den Krawallen waren 39 Menschen festgenommen worden.

Bereits vor Mitternacht hatten sich deutlich weniger Personen zum Feiern auf dem Opernplatz und am Lucae-Brunnen eingefunden. Einige hatten direkt nach Clubs gesucht, die geöffnet hatten, einige andere kamen erst später. Ein Teil der Versammelten war in den Bereich der Schaulustigen einzuordnen, die abwarten und zusehen wollten, wie denn die angekündigte Räumung des Platzes um 24 Uhr vonstattengehen würde.

Obwohl es keine aktiven Zuwiderhandlungen gegen die Anordnungen der Sicherheitskräfte gab, war der FAZ zufolge wenig Verständnis für das Vorgehen der Behörden zu hören. Einige werfen der Verwaltung vor, die Lage nicht beobachtet und nicht rechtzeitig Polizei und Ordnungsamt in die Gegend geschickt zu haben. Wären diese schon zu einem früheren Zeitpunkt präsenter gewesen, wäre es nicht zu den Ausschreitungen gekommen.

Polizei solle sich „lieber um NSU 2.0 kümmern“

Um das Medieninteresse für sich zu nutzen, fanden sich auch Politiker auf dem Opernplatz ein. Einige von ihnen wurden angepöbelt oder beim Versuch gestört, sich gegenüber Reportern zu äußern. Sicherheitsdezernent Markus Frank wird vorgeworfen, gezielt „Racial Profiling“ zu betreiben und vorwiegend Migranten von der Polizei kontrollieren zu lassen. Eine junge Frau fordert ihn auf, doch lieber „beim NSU 2.0“ zu kontrollieren.

In den vergangenen Wochen wurden immer mehr anonyme Drohbriefe an Personen des öffentlichen Lebens geschickt, deren Absender auf die 2011 aufgeflogene neonationalsozialistische Terrorbande Bezug nahmen. Einige der Adressaten waren zuvor Objekt von Datenabfragen, die von hessischen Polizeidienststellen aus getätigt wurden und die keinen nachvollziehbaren Anlass erkennen ließen. Dies nährt den Argwohn, dass die Verfasser der Drohbriefe im Bereich der Sicherheitsbehörden selbst angesiedelt sein könnten.

Oberbürgermeister Peter Feldmann war ebenso auf dem Platz wie Umweltdezernentin Rosemarie Heilig. Feldmann zeigte sich „extrem optimistisch, dass die Stadt die Situation auf dem Opernplatz wieder in den Griff bekommen wird“, und sprach sich gegen „Krawalltouristen“ aus. In seiner Nähe rief eine Gruppe der linksextremen „Migrantifa“ Parolen.

Ruhige Nacht in Frankfurt

Ein Polizeibeamter verkündete via Lautsprecherwagen kurz vor Mitternacht, dass der Platz zeitnah zu verlassen sei. Lichtwagen des Technischen Hilfswerkes (THW) wurden auf dem Platz positioniert, um die Forderung zu untermauern. Ab Mitternacht trat das Betretungsverbot in Kraft, bis ein Uhr hatten alle Personen, die nicht Einsatzkräften angehörten, den Platz verlassen und dieser wurde abgesperrt.

Im Laufe des Abends hatten Beamte einen erheblichen Teil der Besucher überprüft. Dabei sei es ihnen, so die FAZ, auch gelungen, einige Personen auszuforschen, die auf Videos von der Woche zuvor als mutmaßlich Beteiligte an den Krawallen in Betracht kämen. Derzeit laufen immer noch die Ermittlungen.



Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]