EU-rechtliche Bedenken

Biometrische Totalerfassung? Innenministerium plant neue Praxis bei Asylbewerbern

Das Innenministerium will den Einsatz biometrischer Verfahren bei Asylbewerbern zur neuen Normalität machen. Gesichtsbilder, Sprachproben und weitere sensible Daten sollen künftig routinemäßig erhoben werden. Datenschützer warnen vor einem tiefgreifenden Eingriff in Grundrechte.