„Gesund ohne Zwang“: AfD ruft zu Großdemo gegen Impfzwang auf

Foto: Georg Hochmuth / APA / AFP via Getty Images

Demo am 14. November 2021 auf dem Ballhausplatz in Wien gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung. Foto: Georg Hochmuth / APA / AFP via Getty Images

In Nürnberg führt die AfD am Sonntag eine Großdemo gegen eine Impfpflicht durch. Hier will man auch die neue AfD-Bundeskampagne „Gesund ohne Zwang“ vorstellen.

Für Sonntag ruft der bayerische Landesverband der Alternative für Deutschland (AfD) zur Großkundgebung gegen Impfzwang nach Nürnberg auf. Mit dabei sind Dr. Alice Weidel und Tino Chrupalla und somit die Fraktions- und Parteispitze der Bundespartei. Ab 14 Uhr soll auf dem Willy-Brandt-Platz die Veranstaltung starten.

„Es muss die persönliche Entscheidung eines jeden einzelnen Bürgers bleiben, ob er sich impfen lassen will oder eben nicht. Dabei lassen wir uns auch nicht von Kanzler Scholz an die ‚rote Linie’ führen, dass nur eine kleine Minderheit nicht geimpft sei“, sagt AfD-Bundessprecher und Vorsitzender der AfD-Bundestagsfraktion Tino Chrupalla.

Der bayerische AfD-Landesverband sieht die Menschen- und demokratischen Grundrechte der Bürger angesichts „panischer Über- und Fehlreaktionen in Politik und Medien“ in der Corona-Pandemie in Gefahr.

Bestärkt durch zahllose Bürgerzuschriften und gedrängt durch die Beschlüsse der neuen Ampelregierung mit einem de facto-Impfzwang für erste Berufsgruppen, ruft der Verband alle Menschen zur Verteidigung der Demokratie auf.

Auch in einer Pandemie auf Grundlage zweifelhafter Statistiken müsse die Demokratie auf dem Fundament des Respekts vor den grundlegenden Menschenrechten wie dem der körperlichen Unversehrtheit (Art. 2 GG) Ewigkeitswert haben und unantastbar bleiben, heißt es in der Stellungnahme des Verbands.

Der Nürnberger Kodex von 1947 verbiete jegliche Form von Zwang und Diskriminierung, wenn es um die Durchführung eines medizinischen Experiments geht. „Darunter fallen auch die nach wie vor experimentellen und nicht regulär zugelassenen Impfstoffe gegen Corona”, so der Verband.

AfD will existenzbedrohtem Medizinpersonal helfen

Mit der gestarteten bundesweiten Kampagne „Gesund ohne Zwang” stellt sich die AfD gegen eine allgemeine Impfpflicht.

Teil der Kampagne ist es, Bürgern sowie Medizinpersonal persönliche Unterstützung und sachkundige Betreuung zukommen zu lassen, die von einem Berufsverbot durch „Impfpflicht” bedroht sind.

Laut RKI-Präsident Wieler sind aktuell rund elf Millionen Menschen nicht mit den Corona-Impfstoffen geimpft.

„Das ist keine Minderheit, Herr Scholz, das sind ungefähr so viele Menschen, wie die SPD bei der letzten Bundestagswahl Stimmen bekommen hat“, sagt Chrupalla.

Mit der Kampagne ‚Gesund ohne Zwang’ stellt sich die AfD hinter die Bürger, die montags bei friedlichen Spaziergängen gegen eine allgemeine Impfpflicht demonstrieren. Die AfD erwartet 2.000 Teilnehmern zu der Versammlung.

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!