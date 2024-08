Deutschland Erholung am Hindukusch

Heimaturlaub im Verfolgerland? Schutzberechtigte besuchen Afghanistan – und lösen politische Debatte aus

Obwohl sie vor einer Abschiebung in das Land wegen eines drohenden „ernsthaften Schadens“ Schutz in Deutschland genießen, machen einige Flüchtlinge Urlaub in Afghanistan. Dies hat eine Reportage aufgedeckt. Die Politik sieht sich im Zugzwang.