Kanzlerin ruft russische Behörden auf den Fall Nawalny aufzuklären

Nach Hinweisen der behandelnden Berliner Ärzte auf eine Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die russischen Behörden eindringlich zur Aufklärung aufgefordert. Die Behörden in Russland seien nun „dringlich aufgerufen, diese Tat bis ins letzte aufzuklären – und das in voller Transparenz“, erklärten Merkel und Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Montag in Berlin. „Die Verantwortlichen müssen ermittelt und zur Rechenschaft gezogen werden.“ (afp)