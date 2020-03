Klöckner startet Vermittlungsportal für Erntehelfer

Um einem möglichen Engpass an Saisonarbeitern in der Landwirtschaft entgegenzuwirken, werden das Bundeslandwirtschaftsministerium und der Bundesverband der Maschinenringe am Montag (12 Uhr) ein gemeinsames Job-Portal starten.

„Das Land hilft“ soll unkompliziert Arbeitsplätze in der Landwirtschaft vermitteln. „Wenn in der Landwirtschaft helfende Hände fehlen, dann geht uns das alle an: Denn verpasste Ernten kann man nicht nachholen, und was nicht in die Erde kommt, kann auch nicht geerntet werden“, sagte Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) der „Bild am Sonntag“.

Die Landwirtschaft ist von der Coronakrise besonders betroffen, weil viele osteuropäische Hilfsarbeiter aktuell nicht einreisen dürfen. (dts)

