Merz scheitert mit Stromsteuer-Kompromiss: Entlastung für private Haushalte verschoben

Obwohl die Spitzen von Union und SPD am Mittwoch, 2. Juli, eine Marathonsitzung über fünf Stunden im Koalitionsausschuss absolvierten, gelangten sie bei der Stromsteuer zu keiner Einigung über eine allgemeine Senkung. Wie Koalitionskreise der Deutschen Presse-Agentur anvertrauten, bleibe es bei der bereits zuvor im Kabinett vereinbarten Vorgehensweise.

Bundeskanzler Friedrich Merz hatte im Vorfeld des Koalitionsausschusses zugesagt, sich um mögliche Kompromisse bemühen zu wollen. Allerdings hatten sich bereits erhebliche atmosphärische Störungen zwischen den Regierungspartnern gezeigt.

In einem gemeinsamen Ergebnispapier, über das der MDR berichtet , werden Entlastungen angekündigt, „sobald hierfür finanzielle Spielräume bestehen“. Zu welchem Zeitpunkt das sein könnte, blieb offen. Merz hatte in der Sendung „Maischberger“ am Dienstag in Aussicht gestellt, man wolle „mehr tun für die privaten Haushalte“, wenn es dafür im Haushalt Spielräume gebe.