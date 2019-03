Peinliche Justizpanne: Gefängnismitarbeiter zahlten Terrorhelfer bei Abschiebung 7000 Euro in Bar aus

Bei der Abschiebung des Terrorhelfers Mounir el Motassadeq nach Marroko geschah in Hamburg eine folgenschwere Justizpanne. Bei seiner Freilassung erhielt der 44-Jährige von Gefängnismitarbeitern ein Briefkuvert mit 7000 Euro Bargeld, das er nie hätte erhalten dürfen. Der „Spiegel“ berichtete zuerst über den Fall.

Motassadeq war Mitglied der Terroristengruppe in Hamburg, die 2001 für den Terroranschlag auf das World-Trade Center in New York verantwortlich war. Er unterstützte den Todespiloten Mohammed Atta finanziell bei dem tödlichen Plan, eines von zwei Flugzeugen in das World Trade Center in New York zu steuern.

Mitarbeiter des Gefängnisses Hamburg-Fuhlsbüttel hoben dem 44-Jährigen kurz vor seiner Abschiebung das Geld von seinem Häftlingskonto ab und überreichten es ihm bar in einem Briefkuvert. 30 Euro Taschengeld sowie der Lohn für Gefängnisarbeit gingen monatlich auf das Konto ein.