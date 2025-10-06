Logo Epoch Times

vor 31 Minuten

Deutsche Bahn: Kein Halt für Fernzüge in Lübeck und Berchtesgaden

vor einer Stunde

Nach 27 Tagen: Frankreichs Premier Lecornu überraschend zurückgetreten

vor einer Stunde

Verteidigungsministerium: Russland wehrt 251 nächtliche ukrainische Drohnen ab

vor 2 Stunden

Umfrage in Zulieferindustrie: Mehr als 60 Prozent wollen Stellen streichen

vor 2 Stunden

Geschäftsklima bei Selbständigen im September deutlich verschlechtert

vor 3 Stunden

Mindestens 350 Touristen von Mount Everest gerettet

vor 3 Stunden

16 Verletzte durch Schüsse auf Straße in Sydney - 60-Jähriger festgenommen

vor 3 Stunden

Berufungsprozess im Fall Pelicot in Frankreich startet

vor 3 Stunden

Botox unter der Burka: Schönheitskliniken boomen in Kabul

vor 3 Stunden

Brandenburg und Thüringen prüfen Folgen für AfDler im Staatsdienst

Logo Epoch Times
Münchner Immobilienmesse Expo Real

Pestel-Institut: In Westdeutschland fehlen 1,2 Millionen Wohnungen

Seit drei Jahren liegt der Wohnungsbau in Deutschland am Boden. Bei der Münchner Immobilienmesse Expo Real fordern Fachleute einen grundlegenden Kurswechsel in der Wohnungspolitik.

top-article-image

In vielen deutschen Städten sind Wohnungen so knapp, dass Unternehmen bei der Mitarbeitersuche Mühe haben.

Foto: Sven Hoppe/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

In Westdeutschland fehlen nach Schätzung des Pestel-Instituts mittlerweile 1,2 Millionen Wohnungen. Der Wohnungsmangel hemmt laut der neuen Studie des in Hannover ansässigen Forschungs- und Beratungsinstituts mittlerweile die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland.
Unternehmen haben demnach Schwierigkeiten, neue Mitarbeiter zu finden, und Arbeitnehmer schrecken vor dem Jobwechsel zurück, wenn damit eine Wohnungssuche verbunden ist.

Zahl fehlender Wohnungen höher als bisher geschätzt

Die Zahl von 1,2 Millionen fehlenden Wohnungen allein in den alten Ländern ist erheblich höher als bisherige Schätzungen. Die Wohnungsfachleute des Instituts haben dabei langfristig leerstehende Wohnungen herausgerechnet.
Mehr dazu
Ohne Kurswechsel in der Wohnungspolitik wird sich der Wohnungsmangel nach Einschätzung der Ökonomen nicht beheben lassen.
„Die Lage spitzt sich zu“, sagte Pestel-Chefökonom Matthias Günther. Das Institut plädiert für staatliche Förderung sämtlicher Segmente des Wohnungsbaus auf breiter Front: Sozialwohnungen, frei finanzierte Mietwohnungen und Wohneigentum. Die Ökonomen plädieren auch dafür, die Wohnungsbauförderung nicht an immer höhere Standards zu knüpfen.
Auftraggeber der Untersuchung war die Messe München. In der bayerischen Landeshauptstadt wird heute die dreitägige Immobilienmesse Expo Real eröffnet. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.