Logo Epoch Times

vor einer Stunde

Jugendliche nach Angriff auf ghanaische Mädchen verurteilt

vor 2 Stunden

Söder kritisiert Besetzung von Koch als Ruhs-Nachfolgerin

vor 2 Stunden

Trotz Stopp: Afghanische Familien reisen nach Klage ein

vor 3 Stunden

Linken-Abgeordnete wegen Palästina-Flagge aus Bundestag geworfen

vor 3 Stunden

Unbekannte beschädigen Hochspannungskabel an Bahnlinie in Rheinland-Pfalz

vor 3 Stunden

Gesundheitsministerium bekräftigt Sicherheit von Paracetamol

vor 3 Stunden

Grönland: Dänische Regierungschefin entschuldigt sich bei Opfern von Zwangsverhütung

vor 4 Stunden

Explosion in Oslo: Polizei vermutet Bandenkriminalität - drei Teenager festgenommen

vor 4 Stunden

Autokonzern Stellantis: Vorübergehender Produktionsstopp in mehreren Europa-Werken

vor 4 Stunden

SAP und OpenAI wollen deutsche Verwaltung mit KI versorgen

Logo Epoch Times
Provokation

Pistorius: Russland hat deutsche Fregatte überfliegen lassen

Ein russisches Militärflugzeug überfliegt eine deutsche Fregatte in der Ostsee. Pistorius spricht im Bundestag von Provokation und verweist auf ähnliche Vorfälle in Polen und Estland.

top-article-image

«Putin will uns, Putin will die Nato-Mitgliedstaaten provozieren», sagt Boris Pistorius.

Foto: Michael Kappeler/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Ein russisches Militärflugzeug hat nach Angaben von Verteidigungsminister Boris Pistorius in der Ostsee eine Fregatte der Deutschen Marine überflogen. Der SPD-Politiker stellte den Vorfall im Bundestag in eine Reihe mit dem Eindringen von russischen Drohnen und Kampfflugzeugen in den polnischen und estnischen Luftraum. Überflüge gelten im Militär als unnötige Provokation.
Russland teste mit zunehmender Frequenz und Intensität auch gegenüber NATO Staaten Grenzen buchstäblich aus, sagte Pistorius, der auch um Zustimmung zum deutlich erhöhten Verteidigungsetat warb.
Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurde die Fregatte „Hamburg“ überflogen, die derzeit an der laufenden NATO-Übung „Neptun Strike“ beteiligt ist. Es handelte sich demnach um zwei Überflüge kurz vor und am vergangenen Wochenende.

Pistorius: NATO reagiert geschlossen

„Putin will uns, Putin will die NATO-Mitgliedstaaten provozieren und er will vermeintliche Schwachstellen im NATO-Bündnis identifizieren, offenlegen und ausnutzen“, sagte Pistorius. Der russische Präsident vertue sich aber. „Die Allianz hat auf die russischen Provokationen klar geschlossen und entschlossen reagiert, gleichzeitig aber mit der notwendigen Besonnenheit, auf die es in diesen Tagen in besonderer Weise ankommt.“
Der Bundestag beriet den Verteidigungsetat („Einzelplan 14“) in erster Lesung. Im regulären Wehretat sind Ausgaben von 82,69 Milliarden Euro eingeplant, weitere Ausgaben von 25,51 Milliarden Euro sollen aus dem Sondervermögen Bundeswehr finanziert werden. Im laufenden Jahr 2025 werden 62,43 Milliarden Euro im regulären Wehretat und 24,06 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen Bundeswehr bereitgestellt. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.