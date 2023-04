Berlin: Labore zur Herstellung von Amphetaminen entdeckt

Drei Personen wurden verdächtigt, Cannabisplantagen zu betreiben. Die Polizei stieß bei den Durchsuchungen aber auf anderes.

Die Berliner Polizei hat drei Männer vorläufig festgenommen, die in der Bundeshauptstadt im großen Stil Labore zur Herstellung von Amphetaminen betrieben haben sollen. Bei Durchsuchungen beschlagnahmten die Beamten 66 Kilogramm Amphetamin und 20 Liter Amphetaminbase, wie die Polizei in Berlin am Freitag mitteilte. Mit der Base könnten etwa 180 Kilogramm Amphetamin hergestellt werden.

Die Ermittlungen liefen demnach bereits seit Sommer 2022. Ursprünglich gingen die Beamten davon aus, dass die Verdächtigen Cannabisplantagen betrieben. Bei den Durchsuchungen stießen die Ermittler stattdessen in Pankow, Weißensee, Treptow und Lichtenberg auf die Labore.

Bei den Durchsuchungen wurden außerdem drei Kilogramm Marihuana, rund 20.000 Euro Bargeld und diverse Waffen beschlagnahmt. Die drei Verdächtigen im Alter zwischen 26 und 31 Jahren sollten dem Haftrichter vorgeführt werden. (afp/red)