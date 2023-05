Schleswig-Holstein: Kommunalwahl hat begonnen

Wahlplakate verschiedener Parteien am Straßenrand. Foto: Sina Schuldt/dpa

Insgesamt 2,4 Millionen Menschen können heute über Gemeindevertretungen und Kreistage in Schleswig-Holstein entscheiden.

Rund 2,4 Millionen Menschen sind am Sonntag ab 8:00 Uhr in Schleswig-Holstein zur Teilnahme an der Kommunalwahl aufgerufen. Entschieden wird über die Zusammensetzung von Gemeinde- oder Stadträten sowie Kreistagen.

Die meisten Wahlberechtigten bekommen daher zwei Stimmzettel. Ausnahmen sind die 27 Kleinstgemeinden ohne Gemeindevertretungen und die vier kreisfreien Städte Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster – hier wählen die Menschen nur den Kreistag oder nur ihre Stadtvertretung.

Bei der letzten Abstimmung 2018 wurde die CDU, die mit den Grünen aktuell die Landesregierung stellt, stärkste Kraft. Dahinter folgten die SPD und dann die Grünen.

Bei den rund 1.100 stattfindenden Wahlen werden insgesamt rund 13.000 Mandate vergeben. Die Kommunalwahl findet in Schleswig-Holstein alle fünf Jahre statt. (afp)