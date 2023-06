Schlägerei unter Asylbewerbern: Polizei täglich mehrmals in Asylunterkünften

Gewaltvorfälle in den Asylunterkünften sind in Deutschland ein Dauerthema, auch in Oberfranken (Nordbayern). Insbesondere das Ankerzentrum in Bamberg stand dabei bereits mehrfach in den Schlagzeilen. Eine Regierungsantwort gibt nun einen tieferen Einblick in die dortige Lage.

Bei dem Thema Gewalt in Asylunterkünften in Deutschland geht es größtenteils um Gewalt unter den Asylbewerbern. Jedoch gibt es auch Angriffe von Asylbewerbern auf Sicherheitsmitarbeiter und Polizei. Seltener geht es um Vorwürfe von Gewalt durch Sicherheitsmitarbeiter gegen Asylbewerber. Insbesondere das Messer ist ein häufiges Tatmittel der Asylbewerber.

Um ein genauere…