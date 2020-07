Sieben von zehn Berufstätigen auch im Sommerurlaub dienstlich erreichbar

Den ganzen Sonntag suchten Polizeikräfte in und um Oppenau im Schwarzwald nach einem bewaffneten Mann in Tarnkleidung, der vier Polizisten entwaffnete und mit ihren Waffen in den Wald flüchtete. Trotz starkem Personaleinsatz, dem Einsatz eines SEK-Spezialkräfteteam und drei Polizeihubschraubern mit Wärmebildkameras, konnte der Geflüchtete nicht gefasst werden. Mehr»