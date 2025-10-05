Logo Epoch Times

Tag der deutschen Einheit

3. Oktober: Rund 400.000 Besucher bei Feiern in Saarbrücken

Aktuell führt das Saarland den Bundesrat an – und richtet die zentralen Feiern zum Tag der Deutschen Einheit aus. Zu Gast waren auch Bundeskanzler Merz und Bundespräsident Steinmeier. Frankreichs Präsident Macron warnte vor einem „Verfall“ der Demokratie.

(l-r) Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Friedrich Merz und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Stephan Harbarth vor der Staatskanzlei des Saarlandes, nachdem sie am 3. Oktober 2025 an einer Messe im Rahmen der zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Saarbrücken, teilgenommen haben.

Hunderttausende Menschen haben die zentralen Feiern zum Tag der Deutschen Einheit im Saarland besucht. Rund 400.000 Besucher kamen zu dem drei Tage dauernden Bürgerfest in Saarbrücken, wie die saarländische Staatskanzlei am Sonntag mitteilte.
„Es war ein Fest der Deutschen Einheit, mit dem das Saarland bundesweit und über die Grenzen hinaus strahlen konnte“, erklärte Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD). „Wir haben die ganze Bundesrepublik mit Saarlandliebe begeistert.“

Macron und Merz zu Gast

Auch die Polizei zog eine positive Bilanz. Die drei Einsatztage von Donnerstag bis Samstag seien weitgehend störungsfrei verlaufen, erklärte die Landespolizeidirektion in Saarbrücken am Sonntag.
Vereinzelte kleinere Vorfälle hätten die Einsatzkräfte schnell abgearbeitet. „Schwerwiegende Straftaten oder sicherheitsrelevante Zwischenfälle blieben aus“, hieß es in der Bilanz.
Mehr dazu
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron war am Freitag Ehrengast beim Festakt zum Tag der Deutschen Einheit. In seiner Rede warnte er vor einem „Verfall“ der Demokratie.
Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nahmen daran teil. Das Saarland richtete als derzeitiges Vorsitzland im Bundesrat in diesem Jahr die dreitägigen Feierlichkeiten aus. (afp/red)

