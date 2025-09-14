TICKER NRW-Wahl | Bis Mittag gingen 32 Prozent der Bürger wählen

Rund 13,7 Millionen Bürger können heute an den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen teilnehmen. Die Wahllokale öffnen um 8:00 Uhr. Die Kommunalwahl ist die letzte große Wahl in diesem Jahr in Deutschland und gilt als erster politischer Stimmungstest für Berlin.

Alle Entwicklungen und Ergebnisse im Live-Ticker:

HEUTE 15:43 Uhr Türschloss manipuliert: Wahllokal öffnet mit Verspätung

Vier Wahllokale in Dortmund öffneten nicht pünktlich um 8 Uhr, sondern mit bis zu eineinhalb Stunden Verspätung.

In Lütgendortmund wurde das Türschloss des Wahlraums offenbar manipuliert, teilte die Stadt mit. Ein Schlüsseldienst musste die Tür öffnen.

HEUTE 15:03 Uhr Ein Stimmzettel zu wenig in Bielefeld ausgeteilt

In einem Wahllokal im Bielefelder Stadtteil Ubbedissen ist bei etwa 80 Wählern versehentlich ein Stimmzettel zu wenig ausgegeben worden. Die Wähler erhielten lediglich die Stimmzettel für die Wahl des Rates und der Bezirksvertretung, nicht jedoch für die Wahl des Oberbürgermeisters.

Die Betroffenen werden nun einzeln zu Hause aufgesucht, um ihre Stimme nachträglich abzugeben.

HEUTE 14:45 Uhr Panne in Düsseldorf

Auf dem Wahlzettel für die Wahl des Stadtrates im Düsseldorfer Wahlbezirk 11 fehlt die Partei „Die Linke“. Der Kandidat bestand die Prüfung durch die Stadt nicht und die Partei fand so schnell keinen Ersatz.

HEUTE 13:05 Uhr Landeswahlleiterin: Bis Mittag gingen 32 Prozent wählen

Landswahlleiterin Monika Wißmann teilt mit, dass bis 12 Uhr die Wahlbeteiligung in acht ausgewählten Kreisen und kreisfreien Städten durchschnittlich bei 32 Prozent lag.

Das sei im Vergleich zu den Kommunalwahlen 2020 in diesen ausgewählten Bereichen tendenziell etwas mehr – damals habe die Wahlbeteiligung bis ittag bei ungefähr 29 Prozent gelegen.

Die stichprobenartige Umfrage wurde den Angaben nach im Kreis Düren, im Rhein-Kreis Neuss und im Kreis Gütersloh sowie in den kreisfreien Städten Düsseldorf, Duisburg, Essen, Köln und Mülheim an der Ruhr gemacht. 2020 lag die landesweite Wahlbeteiligung inklusive Briefwahl schlussendlich bei 51,9 Prozent.

HEUTE 12:56 Uhr Wahllokale bis 18 Uhr geöffnet

Die Wahllokale in NRW sind wie üblich bis 18 Uhr geöffnet. Danach sind erste Hochrechnungen und Prognosen zu erwarten.

Detaillierte Ergebnisse sind nach 22 Uhr beim Landeswahlleiter zu finden. Hier der Link zu den Ergebnissen: karten.wahlergebnisse.nrw

Auch lokale Medien wie die NRZ veröffentlichen die Wahlergebnisse: interaktiv.nrz.de

HEUTE 10:03 Uhr Stromausfall in Bönen – Wahllokale geöffnet

In Bönen ist es am Wahlsonntag erneut zu einem großflächigen Stromausfall gekommen . Nach Angaben der Gemeinschaftsstadtwerke (GSW) war die Versorgung gegen 5:45 Uhr in Teilen der Gemeinde unterbrochen. Zwei Notstromaggregate wurden demnach eingesetzt.

Um 10:45 Uhr waren nach GSW-Angaben alle Haushalte wieder am Netz. Die Wahllokale zur Kommunalwahl konnten trotz Ausfall öffnen, so eine Sprecherin.

HEUTE 8:08 Uhr Bürgermeister in Köln und Düsseldorf

In Köln wird die Nachfolge für die scheidende Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) gesucht, die nicht erneut antritt. 13 Kandidaten stellen sich zur Wahl.

Als Favoriten gelten der städtische Baudezernent Markus Greitemann (CDU), die Landtagsabgeordnete Berivan Aymaz (Grüne) und der Sportfunktionär Torsten Burmester (SPD). Reker amtiert seit 2015 als Oberbürgermeisterin, im Wahlkampf 2015 überlebte sie ein Messerattentat.

In Düsseldorf strebt der seit 2020 amtierende Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) eine zweite Amtszeit an. Als aussichtsreichste Herausforderer gelten die Lehrerin Clara Gerlach (Grüne) und der Diplomkaufmann Fabian Zachel (SPD).

Wie in Köln wird der Oberbürgermeister in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt alle fünf Jahre gewählt.

HEUTE 6:27 Uhr Wer und was wird gewählt?

Es geht um rund 20.000 Mandate in den Kommunalparlamenten der 396 Städte und Gemeinden, der 31 Kreise sowie im Ruhrparlament des Regionalverbands Ruhr. Gewählt werden Bürgermeister, Oberbürgermeister (OB), Landräte, Stadt- und Gemeinderäte, Kreistage sowie Bezirksvertretungen in kreisfreien Städten.

In vielen Städten und Gemeinden werden zudem die Integrationsräte gewählt. Das sind die kommunalen Vertretungen von Migranten in NRW.

Bei den Kommunalwahlen in NRW gibt des für Stadt- und Gemeinderäte sowie Kreistage keine Sperrklausel. Lediglich für die Wahlen zum Ruhrparlament sowie zu den Bezirksvertretungen der kreisfreien Städte gilt eine 2,5-Prozent-Hürde.

Erhält bei den Wahlen zum (Ober-)Bürgermeister oder Landrat keiner der Bewerber im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der gültigen Stimmen, gehen die beiden Bestplatzierten am 28. September in eine Stichwahl.

HEUTE 6:12 Uhr Aussichten der Parteien

Seit 1999 hat die CDU bei Kommunalwahlen in NRW regelmäßig landesweit die meisten Stimmen geholt. Bei der Kommunalwahl 2020 gewann sie mit 34,3 Prozent, gefolgt von der SPD mit 24,3 Prozent. Für beide Parteien waren das die historisch schlechtesten Ergebnisse bei Kommunalwahlen in NRW.

Die Grünen erreichten mit 20 Prozent ihr bestes Ergebnis und holten ihre ersten drei OB-Posten in Aachen, Bonn und Wuppertal.

Die AfD kam auf 5,1 Prozent, die FDP auf 5,6 Prozent. Die Linke erreichte 3,8 Prozent. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa für die NRW-Tageszeitungen vom Juli könnte die AfD ihr Ergebnis von 2020 fast zu verdreifachen – auf 14 Prozent.

Wahlberechtigt bei Kommunalwahlen in NRW sind Deutsche sowie Staatsangehörige der übrigen 26 EU-Mitgliedstaaten, die am Wahltag mindestens 16 Jahre alt sind. Außerdem müssen sie mindestens seit dem 16. Tag vor der Wahl im Wahlgebiet wohnen, angemeldet und in das lokale Wählerverzeichnis eingetragen sein.