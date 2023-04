Ungemütliches Aprilwetter: Es wird windig und regnerisch

Das Wetter soll nach Ostern windiger und regnerisch werden, so der Deutsche Wetterdienst. Foto: iStock

Das Wetter in Deutschland

Nach vielerorts frühlingshaften Temeperaturen zu Ostern wird es wieder ungemütlicher. Was der Deutsche Wetterdienst für die kommenden Tage vorhersagt.

Es wird in den kommenden Tagen wechselhaft und regnerisch, in der Nacht auf Dienstag zieht Regen auf. Das teilte der Deutsche Wetterdienst am Ostermontag mit.

Tagsüber gebe es vor allem in der Nordhälfte windiges Aprilwetter mit wiederholten Schauern. Es könne auch zu kurzen Gewittern mit stürmischen Böen und Graupel kommen, hieß es. Im Süden sind Schauer und Gewitter seltener zu erwarten.

Die Meteorologen rechnen mit Höchstwerten von 11 bis 16 Grad. Durch den böigen Wind können sich die Temperaturen frischer anfühlen. In höheren Lagen komme es auch zu stürmischen Böen oder Sturmböen.

Verregnete Tage und ein ruppiger Wind

Für den Mittwoch erwarten die Meteorologen einen eher verregneten Tag. Nur im Osten bleibe es über längere Abschnitte trocken. Am Nachmittag gebe es im Westen und Nordwesten teils auch Regenpausen. Im Westen und Südwesten soll ein ruppiger Wind mit starken, teils auch stürmischen Böen aufziehen. Die Temperaturen erreichen 9 bis 16 Grad.

Am Donnerstag geht es dem Wetterdienst zufolge mit wechselhaftem Wetter und wiederholten Schauern weiter. Auch mit kurzen Gewittern sei zu rechnen. Zwischendurch zeige sich ab und an auch die Sonne.

„Dazu pfeift uns weiterhin ein lebhafter und teils böiger Wind um die Ohren“, sagte DWD-Meteorologe Markus Übel. Die Höchsttemperaturen liegen dann zwischen 8 und 14 Grad. (dpa/red)