Malmö am 1. Advent: Schwedische Kirche weiht erstes LGBT-Altarbild ein

Zum heiligen ersten Advent enthüllte die St. Pauls Kathedrale im schwedischen Malmö ein Altarbild, dass wenig bekleidete homosexuelle Paare verschiedenster Ethnien darstellt.

„Paradiset“ ist ein Werk der lesbischen Künstlerin und Fotografin Elisabeth Ohlson Wallin aus dem Jahr 2012. In einer Pressemitteilung der Kirche heißt es dazu: „Mit Stolz und Freude empfangen wir das Paradies in der Paulskirche. Wir brauchen Bilder, die sich für eine stärkere Inklusion und Identifikation in der Kirche öffnen.“ Man sei dankbar für die Möglichkeit, „eine glaubwürdige Kirche zu bauen, die zeigt, dass wir alle, unabhängig davon, wen wir lieben und wie wir uns identifizieren, in das Paradies passen“.

Auf dem Bild sieht man unter anderem zwei Adams und zwei Evas, die sich einander anschauen und berühren. Der weiße Adam ist einem Schwarzafrikaner zugetan, die weiße Eva paart sich offensichtlich mit einer Frau aus dem arabischen Raum. Das Bild soll eine Szene aus „dem Paradies“ zeigen. Die Schlange wird durch eine transsexuelle Frau dargestellt.



Bei den Nutzern sozialer Medien stieß das Altarbild größtenteils auf Ablehnung. Sie sprachen unter anderem von einem „Ausdruck einer Gesellschaft, die sich in ihrer Dekadenz im Niedergang befindet…“

Die evangelisch-lutherische Kirche Schwedens gilt allgemein als sehr liberal und progressiv. Kirchliche Trauungen gleichgeschlechtlicher Paare sind hier schon seit 2009 möglich. (nmc)