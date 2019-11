„Terror“: Verletzte bei Messerattacke in Den Haag – Suche nach „leicht dunkelhäutigem Mann“ läuft

+++ Newsticker +++

Bei einem Stichwaffenangriff im Zentrum von Den Haag hat es nach Angaben der niederländischen Polizei drei Verletzte gegeben. Der Vorfall habe sich in der beliebten Einkaufsstraße Grote Marktstraat ereignet, schrieb die Polizei am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Rettungskräfte seien vor Ort im Einsatz. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst offen. Nach einem Bericht der niederländischen Nachrichtenagentur ANP wurde jedoch nicht von einem „terroristischen Motiv“ ausgegangen. Die Behörden bestätigten dies zunächst nicht.

Aanvullende informatie over de #verdachte situatie op de #GroteMarktstraat #DenHaag. Wij zijn op zoek naar een licht getinte man van ongeveer 45 a 50 jaar, de man draagt een zwarte jaar, sjaal en grijs joggingspak. Heeft u de man gezien? #Bel112 Bedankt voor uw medewerking ^SN https://t.co/jnuwzwLZec — Politie OC Den Haag (@POL_OCDH) November 29, 2019

Ein AFP-Korrespondent berichtete von einer Menschenmenge hinter einer Polizeiabsperrung in der Einkaufsstraße. Polizeihubschrauber kreisten über dem Tatort, zahlreiche Einsatzfahrkräfte waren vor Ort. Auf der bekannten Shopping-Meile im Herzen Den Haags waren wegen des „Black Friday“ viele Menschen unterwegs. Die Grote Marktstraat liegt in der Nähe des niederländischen Parlaments und zahlreicher internationaler Organisationen, die in Den Haag ihren Sitz haben.

Die Polizei teilte mit, sie suche nach einem „leicht dunkelhäutigen Mann“ zwischen 40 und 50 Jahren. Er soll mit einem schwarzen Oberteil, einem schwarzen Schal sowie einer grauen Jogginghose bekleidet gewesen sein.

Noch ein Messerangriff

Nur wenige Stunden nach einer tödlichen Messerattacke in London sind auch in Den Haag, wo das niederländische Parlament und die Regierung ihren Sitz haben, mehrere Menschen mit einer Stichwaffe attackiert worden.

🚨UPDATE🚨: Stabbing incident in #TheHague in the #Netherlands with multiple injuries, acc’d to police stmt:

• At least 3 people injured

• Police are seeking information on suspect#GroteMarktstraat #DenHaag #TheHagueStabbingpic.twitter.com/FSlqJw5Eml — FNR- FRUM NEWS REPORT (@FrumNewsReport) November 29, 2019

Das bestätigte die örtliche Polizei am Abend und sprach von drei Verletzten. Der Vorfall habe sich in der Grote Marktstraat ereignet, der zentralen Einkaufsstraße, die am Freitag wegen des „Black Friday“ gut besucht war.

Het lijkt erop dat ze de dader hebben. #DenHaag pic.twitter.com/8Y4cH5xLvk — Hans Acker (@HansAckerNY) November 29, 2019

Zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort, die Polizei musste den Tatort vor vielen Schaulustigen absperren. Die Beamten suchten einen verdächtigen Mann mit einem geschätzten Alter zwischen 45 und 50 Jahren. Er sei mit einer schwarzen Jacke, einem Schal und einem grauen Jogginganzug unterwegs, hieß es. Über der Stadt kreiste am Abend ein Polizeihubschrauber. Weitere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt. (dts/dpa/afp)