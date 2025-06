Alexander Zverev verpasst Finale in Halle

Alexander Zverev hat beim Tennis-Turnier im westfälischen Halle den Einzug ins Finale knapp verpasst. Der Weltranglisten-Dritte verlor bei den Terra Wortmann Open im Halbfinale gegen den Russen Daniil Medwedew nach hartem Kampf mit 6:7 (3:7), 7:6 (7:1), 4:6 und muss damit weiter auf seinen ersten Rasen-Titel warten. Für Zverev war es die vierte Niederlage in Serie gegen den Russen.

Medwedew verwandelte nach 2:59 Stunden seinen fünften Matchball. Der Russe, der letztmals im vergangenen Jahr in Indian Wells in einem Finale stand und in der Weltrangliste auf Platz elf zurückgefallen ist, trifft im Endspiel an diesem Sonntag (15.00 Uhr/Eurosport) auf seinen Landsmann Karen Chatschanow oder den Kasachen Alexander Bublik. Bublik hatte im Achtelfinale überraschend den Weltranglisten-Ersten und Titelverteidiger Jannik Sinner ausgeschaltet. (dpa/red)