Deutsche Handballer mit Sieg gegen Österreich auf EM-Kurs

Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason gewann am Mittwoch mit 36:27 (22:16) gegen Österreich in Graz. Mit einem weiteren Sieg im Rückspiel gegen die Österreicher am Sonntag in Köln könnte die DHB-Auswahl ihr Ticket für die EM-Endrunde 2022 in Ungarn und der Slowakei bereits sicher buchen. Bester deutscher Werfer war Marcel Schiller mit elf Toren.

Am 15. Januar bestreitet die deutsche Mannschaft ihren WM-Auftakt gegen Uruguay. (dpa)