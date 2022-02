Diplomatischer Boykott oder stillschweigende Abwesenheit

Ein Polizeibeamter hält Wache in der geschlossenen Blase für die Olympischen Winterspiele 2022 in der Nähe des Hauptmedienzentrums im Olympiapark am 29. Januar 2022 in Peking, China. Foto: Kevin Frayer/Getty Images

Winterspiele in Peking

Sie gehören eigentlich zu jeder Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele dazu: Hochrangige Repräsentanten – oft auch Staatschefs – der teilnehmenden Länder, die ihren ins Stadion einziehenden Athleten zujubeln. Diesmal wird alles anders sein: Auf der Diplomatentribüne in Peking dürfte es bei der Eröffnungsfeier am Freitag relativ leer bleiben. Vor allem westliche Politiker bleiben den Winterspielen fern. Kommen werden vor allem enge Verbündete der Kommunistischen Partei Chinas.

Offizieller diplomatischer Boykott

Die USA und andere westliche Länder wie Großbritannien, Kanada, Australien und Dänemark haben wegen Menschenrechtsverletzungen in China einen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele beschlossen.

Die USA kündigten Anfang Dezember an, keine offiziellen Vertreter nach Peking zu schicken. Zur Begründung verwies das Weiße Haus auf die Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren in der chinesischen Provinz Xinjiang und andere Menschenrechtsverletzungen. Großbritannien, Kanada, Australien und Dänemark schlossen sich dem US-Boykott an.

Stiller diplomatischer Boykott

Andere Länder wie Deutschland oder Japan verkündeten zwar keinen offiziellen diplomatischen Boykott, schicken aber ebenfalls keine offiziellen Vertreter zur Eröffnungsfeier. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und die für Sport zuständige Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sagten bereits ab. Auch andere Vertreter ihrer Ministerien oder der deutsche Botschafter in China werden bei der Eröffnung nicht anwesend sein.

Einige Länder wie Neuseeland oder die Niederlande nannten die strengen chinesischen Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie als Hauptgrund für ihr Fernbleiben.

Teilnehmer aus Europa

Aus Europa werden aber Polens Präsident Andrzej Duda, der serbische Staatschef Aleksandar Vucic und Fürst Albert II. von Monaco bei der Eröffnungsfeier dabei sein.

Auch Luxemburg, Bosnien und Aserbaidschan schicken offizielle Vertreter nach Peking.

Teilnehmer aus Chinas Nachbarländern

Der russische Präsident Wladimir Putin kündigte bereits im September als erster Staatschef an, an der Eröffnung der Winterspiele teilzunehmen. Der Kreml-Chef pflegt enge Beziehungen zu Chinas Staatschef Xi Jinping und nennt ihn einen „lieben Freund“. Seit Beginn der Pandemie haben sich Putin und Xi aber nicht mehr persönlich betroffen. In Peking wollen beide nun auch über Sicherheitsfragen sprechen.

Auch der pakistanische Premierminister Imran Khan kommt nach Peking. Die pakistanische Hafenstadt Gwadar ist ein Standort des chinesischen Mega-Infrastrukturprojekts „Neue Seidenstraße“, das unter anderem einen „Wirtschaftskorridor“ zwischen Gwadar und der chinesischen Provinz Xinjiang beinhaltet.

Die Mongolei wird mit Regierungschef Luvsannamsrai Oyun-Erdene vertreten sein. Der Binnenstaat, der zwischen Russland und China liegt, ist auf Rohstoffexporte an seine großen Nachbarn angewiesen. Zugesagt haben auch die Präsidenten der zentralasiatischen Länder Kasachstan, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan und Kirgistan, von denen einige an China angrenzen.

Teilnehmer aus Asien

Südkorea schicht Parlamentspräsident Park Byeong-Seug zur Eröffnungsfeier. Kambodschas König Norodom Sihamoni, dessen Land enge Beziehungen zu China unterhält, wird ebenfalls dabei sein. Weitere offizielle Gäste sind Singapurs Präsidentin Halimah Yacob, die thailändische Prinzessin Sirindhorn und Papua-Neuguineas Regierungschef James Marape.

Taiwan, das seit seiner Abspaltung vom chinesischen Festland 1949 von Peking nicht als unabhängiger Staat anerkannt wird, schickt keine Regierungsvertreter zur Eröffnungsfeier. Nach einer Ermahnung durch das Internationale Olympische Komitee (IOC) nehmen aber zumindest die Sportler aus Taiwan daran teil. Zuletzt hatten sich die Spannungen zwischen China und Taiwan massiv verschärft.

Teilnehmer aus Nahost und Südamerika

Erwartet werden auch der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi und der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman sowie Vertreter aus Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten. China bemüht sich um engere Beziehungen zu den ölreichen Golfstaaten.

Argentinies Präsident Alberto Fernández will die Winterspiele mit einem offiziellen Besuch in China verbinden. Ecuador ist mit Präsident Guillermo Lasso vertreten.

Teilnehmer internationaler Organisationen

IOC-Präsident Thomas Bach ist schon in Peking und hat sich bereits mit dem kommunistischen Führer Xi getroffen. Auch UN-Generalsekretär António Guterres und der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, kommen zu den Spielen. (afp/red)