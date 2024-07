Duell des Super-Quartetts: „Wusiala“ gegen Spaniens „Wamal“

Im EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien kommt es am Freitag in Stuttgart zum ersten Mal zum Aufeinandertreffen der vier begnadeten Talente Jamal Musiala, Florian Wirtz, Nico Williams (alle 21) und Lamine Yamal (16).

Die deutschen Fußballer haben schon ihren gemeinsamen Spitznamen: „Wusiala“. Das spanische Pendant hieße „Wamal“. Setzen die Vier ihren Weg fort, können sie eine Ära prägen.

Jamal Musiala

Diese Worte klingen für die Konkurrenz wie eine Drohung. „Ich glaube, ich kann noch besser spielen.“ Nach einem Schnupperkurs bei der EM 2021 und der WM-Enttäuschung 2022 mit zu vielen vergebenen Chancen ist der Münchner auf dem Weg zum EM-Superstar. Die Magie des Dribbelns beherrschte er schon immer.

Jetzt ist er mit drei Treffern auch noch ein Vollstrecker. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte eine bessere „Quote“ von Musiala gefordert und bekam sie. Mehr Tore bei einem EM-Turnier gelangen für Deutschland nur Gerd Müller und Dieter Müller in den 70er Jahren. Daten: Geburtstag: 21. Februar 2003 – Geburtsort: Stuttgart – Verein: FC Bayern München – Länderspiele/Tore: 33/5

Florian Wirtz

Der erste Knalleffekt der EM gehörte dem 21-Jährigen. Mit seinem Tor im Eröffnungsspiel gegen Schottland machte der Leverkusener einfach da weiter, wo er bei Bayer aufgehört hatte. Schön und erfolgreich Fußball spielen, zaubern auf dem Rasen.

Die lange und erfolgreiche Club-Saison fordert aber auch ihren Preis. Double-Sieger Wirtz wirkte müde. Er bekam im Achtelfinale gegen Dänemark eine Startelfpause. Mit dem Comeback in der Anfangsformation wird gerechnet. An Zuspruch mangelt es auch nicht. „Er ist ein überragender Fußballer. Jeder will ihn sehen“, sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler. Daten: Geburtstag: 3. Mai 2003 – Geburtsort: Pulheim-Brauweiler – Verein: Bayer Leverkusen – Länderspiele/Tore: 22/2

Nico Williams

Der Linksaußen mit der markanten Frisur – blond gefärbte Spitzen in den Zöpfen – kletterte nach dem Viertelfinaleinzug gegen Georgien die Tribüne hoch, um seinen großen Bruder Iñaki zu umarmen. Der spielt auch in Bilbao und ist wie eine Vaterfigur für Nico. Die Eltern waren aus Ghana geflüchtet.

Nicholas Williams, wie er eigentlich heißt, ist einer der begehrtesten Stürmer im Weltfußball. Die Ausstiegsklausel bei den Basken soll 60 Millionen Euro betragen. Beim 1:0 gegen Italien legte er eine spektakuläre Partie hin. Gegen Georgien traf er zum 3:1 und legte nach Schlusspfiff ein Tänzchen mit seinem Kumpel Yamal hin. Daten: Geburtstag: 12. Juli 2002 – Geburtsort: Pamplona – Verein: Athletic Bilbao – Länderspiele/Tore: 17/3

Lamine Yamal

Einen Tag vor dem Finale wird das Supertalent 17 Jahre alt. In Spanien und auch bei der EM hat er alle Altersrekorde gebrochen. Als König Felipe VI. nach dem Auftaktsieg gegen Kroatien in der Kabine den Spielern die Hände schüttelte, blieb er bei Yamal stehen und fragte ihn, wie alt er ist. „Erst 16!“, meinte der Monarch dann staunend.

Der Dribbelkünstler paukte während der EM für seinen Realschulabschluss – und bestand laut Informationen des Radiosenders Cope die Prüfung. Dem Rechtsaußen aus dem berühmten Fußball-Internat La Masia gelang beim Sieg gegen Georgien sein erster Assist zum 2:1 durch Fabián Ruiz. Daten: Geburtstag: 13. Juli 2007 – Geburtsort: Esplugues de Llobregat – Verein: FC Barcelona – Länderspiele/Tore: 11/2

(dpa/red)