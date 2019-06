Amnesty-Ehrentitel: Greta Thunberg wird zur „Botschafterin des Gewissens“

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg den Ehrentitel „Botschafterin des Gewissens“ verliehen.

Die höchste Auszeichnung der Menschenrechtsorganisation geht zugleich an die Bewegung „Fridays for future“ für eine bessere Klimapolitik, die aus Thunbergs Engagement entstanden war, wie Amnesty am Freitag mitteilte.

Thunberg fühlt sich geehrt

„Jeder junge Mensch, der an ‚Fridays for future‘ teilnimmt, zeigt, was es bedeutet, nach seinem Gewissen zu handeln“, erklärte Amnesty-Generalsekretär Kumi Naidoo. Thunberg zeigte sich „geehrt“ über die Auszeichnung.

Zugleich beklagte sie die „krasse Ungerechtigkeit“ des Klimawandels, von dem vor allem diejenigen Menschen betroffen seien, die nicht dafür verantwortlich seien.

Ein Jahr Schule schwänzen

Thunberg begann im Sommer 2018 mit ihrem Schulstreik für den Klimaschutz. Seitdem verbreiteten sich die Freitags-Demonstrationen unter dem Namen „Fridays for Future“ in aller Welt.

Die 16-jährige Schwedin kündigte Ende Mai an, ein Jahr mit der Schule auszusetzen und im September am Weltklimagipfel in New York teilzunehmen. (afp)