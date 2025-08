20 Jahre nach Krebsdiagnose – so blieb diese junge Frau gesund

Im Jahr 2007, im Alter von 36 Jahren und nur sechs Monate nach ihrer Heirat, unterzog sich die Taiwanesin Yang Ya-chuan einer medizinischen Untersuchung, da sie und ihr Mann versuchten, ein Kind zu bekommen.

Doch sie erhielt eine unerwartete Diagnose: Eierstockkrebs.

Trotz einer sofortigen Operation und der Entfernung des betroffenen Eierstocks hatte sich der Krebs ein Jahr später ausgebreitet. In einem zweiten Eingriff entfernten die Chirurgen nacheinander alle betroffenen Organe.

Als sie aufwachte, erfuhr Yang, dass sie ihren verbliebenen Eierstock, ihre Gebärmutter und einen Teil ihres Darms verloren hatte. Neben ihrem Bauchnabel befand sich ein Beutel, aus dem ein Stück Darm heraushing.

„Ich hatte das Gefühl, meine ganze Welt sei zusammengebrochen. Selbst die Ärzte konnten mir nicht sagen, wie lange ich noch zu leben hatte“, berichtete Yang der Epoch Times.

Inmitten dieser tiefen Verzweiflung, als sie mit ihrer neuen Realität rang, empfahl ihr eine Pflegekraft Qigong – eine Praxis, die ihr Leben grundlegend verändern sollte.

Eine zufällige Begegnung

Während ihres einwöchigen Krankenhausaufenthalts nach der Operation litt Yang Ya-chuan unter starken Schmerzen, Bauchwasseransammlungen und Schlaflosigkeit, die ihre Kräfte schwächten. Die vielen Schläuche und Nähte verstärkten ihre seelische Belastung und ließen sie sich fremd im eigenen Körper fühlen, wie eine moderne Kreatur Frankensteins.

Yang engagierte eine Pflegekraft zur Unterstützung im Alltag. Diese empfahl ihr die Praxis der buddhistischen Meditationsschule Falun Gong und erzählte ihr, dass sich ihre eigene Gesundheit dadurch deutlich verbessert hatte.

Falun Gong ist eine spirituelle Praxis, die Meditation, sanfte Übungen ähnlich Yoga oder Tai Chi und die Lebensführung nach Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht verbindet. Yang war zunächst skeptisch, ließ sich aber überzeugen, ein aufgezeichnetes Lehrseminar anzuhören.

„Nach etwa 20 Minuten begann ich mich wohler zu fühlen und konnte sogar ein kurzes Nickerchen machen“, sagte sie.

Sie setzte ihre Therapie fort und praktizierte Falun Gong. Nach ihrer sechsten Chemotherapie stellten sowohl ihre Ernährungsberaterin als auch ihr Arzt etwas Ungewöhnliches fest: Obwohl Yang aufgrund der Chemotherapie an Gewicht verloren hatte, war ihre Muskelmasse vollständig erhalten geblieben.

Angesichts der schnellen Erholung von Yangs Körper nach jeder Chemotherapie empfahl ihr Arzt, als vorbeugende Maßnahme sechs zusätzliche Sitzungen zu absolvieren.

Yang teilte dem Arzt mit, dass sie sich aufgrund der möglichen körperlichen Belastung gegen die vorbeugenden Sitzungen entschieden habe. Sie berichtete auch, dass sie seit Beginn ihrer Falun-Gong-Praxis erhebliche Verbesserungen festgestellt habe.

Zu ihrer Überraschung stimmte der renommierte taiwanische Gynäkologe und Onkologe Hua-Hsi Wu ihrer Entscheidung zu. „Dann praktizieren Sie weiter Falun Gong“, sagte er.

Genesung

Kurz nachdem sie Falun Gong im Freien praktiziert hatte, verspürte sie ein einzigartiges Wirbeln in ihrem Rücken – genau an der Stelle, an der ihr zuvor das Lipom entfernt worden war. Der starke Energiefluss hielt mehr als sechs Monate an, berichtete sie.

„Jedes Mal, wenn ich praktizierte, brach mir selbst bei kaltem Wetter der Schweiß aus. Der Geruch meines Schweißes erinnerte mich an die Chemotherapeutika, die Infusionen und die Desinfektionsmittel, die ich während meiner Behandlung im Krankenhaus erhalten hatte. Das hielt fast ein Jahr lang an.“

Einen Monat nach Abschluss ihrer Chemotherapie sei ihr Körper wieder in den Zustand vor der Operation zurückgekehrt, sagte Yang.

Das Praktizieren von Falun Gong half Yang auch, eine positivere und friedlichere Lebenseinstellung zu entwickeln. Ihre Familie und Freunde waren überrascht, dass sie ihre zuvor ungeduldige und aufbrausende Art abgelegt hatte.

Knapp zwei Jahrzehnte nach der Krebsoperation lebt Yang ein gesundes und energiegeladenes Leben. Im August vergangenen Jahres stellte das Taipei Veterans General Hospital ein Gesundheitszeugnis aus, aus dem hervorgeht, dass Yang zum Zeitpunkt der Untersuchung symptomfrei war.

Die Kraft des Glaubens

Dr. Glynn Weldon Gilcrease, außerordentlicher Professor für Onkologie an der University of Utah School of Medicine, kommentierte Yangs bemerkenswerte Genesung nach dem Praktizieren von Falun Gong gegenüber der Epoch Times damit, dass die Onkologie in der Regel auf statistische Messgrößen – wie die mediane Überlebenszeit – zurückgreift, um die Prognose zu beurteilen.

Er wies jedoch darauf hin, dass einige Patienten ungewöhnlich positive Reaktionen auf die Behandlung zeigen, die medizinisch schwer zu erklären sind. „Ich glaube, dass Hoffnung und ein Sinn im Leben entscheidend sind. Wenn man ein Ziel hat, wenn man versteht, warum man hier ist, macht das einen großen Unterschied“, sagte er.

Dr. Chih-Ying Liao, Strahlentherapeut am China Medical University Hospital in Taiwan, betonte die Bedeutung des Glaubens an die Heilung von Krebs.

„Das menschliche Gehirn ist ein bemerkenswertes Organ, es kann das Immunsystem beeinflussen“, erklärte er gegenüber Epoch Times.

Untersuchungen haben gezeigt, dass eine Krebsdiagnose oft einen schweren psychologischen Schlag bedeutet, wobei Patienten zwei- bis dreimal häufiger Symptome von Depressionen und Angstzuständen zeigen als die allgemeine Bevölkerung. Klinisch gesehen sind anhaltende Angstzustände, Sorgen und Schlafstörungen bei Krebspatienten weit verbreitet.

„Praktiken wie Qigong und Meditation können helfen, Körper und Geist zu stabilisieren“, sagte Liao. „Aus spiritueller oder religiöser Sicht gibt es indirekte Hinweise darauf, dass diese Praktiken die Lebensqualität verbessern, den Schlaf fördern und den Spiegel entzündungsfördernder Hormone senken können. Diese Effekte könnten wiederum die Genesung von Krebs unterstützen, indem sie das Immunsystem stärken.“

In den vergangenen Jahren hat das Konzept der integrativen Onkologie in der medizinischen Fachwelt zunehmend Beachtung gefunden.

Eine 2021 im „Journal of Clinical Oncology“ veröffentlichte Studie ergab, dass Brustkrebspatientinnen, die an einem sechswöchigen Meditationsprogramm teilnahmen, eine deutliche Verringerung ihrer depressiven Symptome erfuhren. Sie berichteten auch über Verbesserungen bei Müdigkeit, Schlaflosigkeit und vasomotorischen Symptomen wie Hitzewallungen und nächtlichen Schweißausbrüchen im Vergleich zur Kontrollgruppe.

Eine auf der Jahrestagung 2016 der American Society of Clinical Oncology vorgestellte Beobachtungsstudie zeigte, dass das Praktizieren von Falun Gong die Überlebensdauer von Patienten mit Krebs im Endstadium verlängern und ihre Symptome lindern kann. In der Studie beobachteten die Forscher 152 chinesische Patienten mit Krebs im Endstadium, die alle Falun Gong praktizierten.

Zum Zeitpunkt des Berichts waren 149 Patienten noch am Leben und bei guter Gesundheit. Im Vergleich zu den prognostizierten 5,1 Monaten verlängerte sich ihre Überlebenszeit auf 56 Monate. Bemerkenswert ist, dass sich auch die Lebensqualität der Patienten deutlich verbesserte.

Überleben und Gedeihen

Drei Jahre nach Abschluss ihrer Chemotherapie kehrte Yang als Lebensversicherungsagentin bei einem der drei größten Versicherungsunternehmen Taiwans ins Berufsleben zurück. Sie wurde bereits sieben Mal mit der renommierten „Million Dollar Round Table“-Auszeichnung geehrt – eine Ehrung, die sie als eine der besten Fachleute der Branche auszeichnet.

Auch gesundheitlich geht es ihr gut. Früher war Yang regelmäßig in Kliniken, erkältete sich alle drei bis vier Monate, litt unter Schlafstörungen aufgrund von anhaltendem Husten und hatte Verdauungsprobleme. Heute ist das nicht mehr der Fall. „Ich bin sogar gesünder als vor meiner Krebserkrankung“, stellt sie fest.