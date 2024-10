Wirtschaft Wolfspeed

Chipfabrik im Saarland wird vorerst nicht gebaut

Der Halbleiterkonzern Wolfspeed wird seine neue Chipfabrik im Saarland erst später bauen, so Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD). Der Grund liege bei der nur langsam wachsenden Elektromobilität in Europa und der „Produktionssituation“ in den USA.