Wirtschaft CSU spricht von „Schummel-Sanierungen“

Generalsanierung ohne Brücken: Union bezweifelt Konzept der Bahn

Die Bahn will große Teile des maroden Schienennetzes in den nächsten Jahren nach und nach sanieren. Die Union zweifelt das Konzept an. Im Falle ihres Wahlsiegs soll jedes Projekt überprüft werden. Die Union will zudem eigene Finanzierungskreisläufe für jeden Verkehrsträger einführen.