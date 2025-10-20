Schweizer Zementhersteller übernimmt Duisburger Xella-Konzern

Der Schweizer Zementhersteller Holcim übernimmt die auf Bau- und Dämmstoffe spezialisierte Unternehmensgruppe Xella aus Duisburg. Holcim habe eine Kaufvereinbarung über 1,85 Milliarden Euro unterzeichnet, erklärte der Konzern mit Hauptsitz in Zug am Montag.

Wenn die nötigen Genehmigungen erteilt werden, soll das Geschäft demnach in der zweiten Jahreshälfte 2026 finalisiert werden.

Xella ist nach eigenen Angaben in 21 europäischen Ländern vertreten und beschäftigt mehr als 4.000 Menschen. Holcim stellt vor allem Zement und Beton her, hat sich aber zuletzt durch Übernahmen auch in Dach- und Fassadenprodukte diversifiziert.

Konzernchef Miljan Gutovic bezeichnete die Xella-Übernahme als „strategische Akquisition“, um ganzheitlichere Lösungen anbieten zu können. (afp/red)