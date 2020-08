Elf Möglichkeiten, „Miese Gefühle“ zu unterbrechen

Das "Miese-Gefühle-Maschinengewehr". Ein Psychologe empfiehlt: "Dranbleiben, um das Nest herumschleichen – um es dann von hinten auszuheben oder zu umgehen."

Es sind unsichere Zeiten. Auslöser für Stress, Sorgen und Ängste gibt es aktuell viele für die seit dem Wirtschaftswunder relativ wohlbehütet Aufgewachsenen. Gesundheitssorgen, Unsicherheit auf vielen Ebenen – Viele sind in Kurzarbeit, vielleicht bald arbeitslos und stellen sich mit unterschiedlichem Fundament die Frage: Was wird aus meinem Leben?

Typische Gedanken sind „Bleibe ich gesund – oder wie schlimm könnte es werden? Könnte ich sterben? Wie steht es damit bei meinen Liebsten? Bei meiner Familie Freunden und auch meiner Firma?“ Ob man das Haus abbezahlen kann, ob der Autokredit zu halten ist und auch die politische Umgebung verändert sich – nicht auch zuletzt durch diejenigen, welche sich durch Leugnen oder Aggression vor ihrer Angst und Unsicherheit schützen wollen.

Ganz allgemein gibt es mit allen Arten von Stress verschiedene Umgangsformen, manche davon sind angemessene, andere unangemessener in den Situationen. Manche sind gut und andere schädlich. Die Frage ist: Was hilft und was bringt Menschen weiter? Wo bleiben die nützlichen und weiterbringenden Hinweise? Es sei betont: Die Thematik ist so komplex, vielschichtig und mit vielen Faktoren und Aspekten versehen, dass Tipps Glückstreffer sein können – und oft auch gerade nicht sind.

Eine wesentliche Rolle spielt das innere und äußere Fundament. Positive Informationen können helfen, man muss aber auch den Umgang damit üben.

Hilfreiche Sichtweisen: Die „Miesen Gefühle“ aussperren

„Miese Gefühle“ feuern pausenlos wie ein Maschinengewehr. Oder wuchern wie Unkraut. Oder laufen im Endlosmodus wie ein mp4-Player. Daher hier einige Aspekte zum Umgang mit den „Miesen Gefühlen“.

Ein Psychologe empfiehlt: „Dranbleiben“. Sich immer wieder bewusst machen: Der Weg ist das Ziel, von nichts kommt selten was und aus Fehlern lernt man – wir alle.

1. Miese Gefühle, wie Angstgefühle, Sorgen und dabei auftretende körperliche Symptome sind oft nur verstärkte, aber normale Abwehr- oder Stressreaktionen. Mies ist also die Dauer, die Intensität oder der Zeitpunkt. Nicht das Gefühl per se.

2. Miese Gefühle, wie Angst-, Stressreaktionen und Sorgen an sich, sind nicht schädlich für die Gesundheit.

3. Verstärken Sie „Miese Gefühle“ und Angstreaktionen nicht durch miese zum Beispiel furchterregende Fantasien.

4. Bleiben Sie in der Realität und aktiv, betätigen Sie sich körperlich. Dies kann „Miese Gefühle“, Angst und Sorgen hemmen und blockieren.

5. Konfrontation: Lernen Sie, Stand zu halten. Stellen Sie sich „Miesen Gefühlen“, Angst und Sorgen für eine kurze, festgelegte Zeit (einige Minuten!) ganz bewusst – sich Gedanken, Angst und Sorgen zu verbieten funktioniert nicht, genauso wie ewig nicht auf die Toilette zu gehen.

Was angestaut ist, muss oft auch erst mal Ausdruck finden. Ist das Gefühl also vielleicht ein Hinweis auf einen anderen Missstand? Wie sind Sie zum Beispiel kulturell geprägt, spirituell oder von den Werten und Erwartungen her aufgestellt?

„Ich bin nicht das Gefühl“

6. Werden Sie so aktiv wie möglich: Unterbrechen Sie selbst die „Miesen Gefühle“, wie Sorgen, durch einen genauen Tagesplan mit konzentrierten angenehmen und unangenehmen Tätigkeiten, anstatt sich von den Sorgen immer unterbrechen zu lassen.

7. Ablenkungen – selbst durch mechanische Routinetätigkeiten – sind besser als durch „Miese Gefühle“ den Tag bestimmen zu lassen. Haben Sie soziale Unterstützung, nah oder fern?

8. Durch „Miese Gefühle“ und Sich-Sorgen-Machen finden Sie keine perfekten Lösungen, Unsicherheit ist normal. Nichts im Leben ist vollkommen sicher und vorhersehbar oder perfekt.

9. Nehmen Sie sich Zeit, Ablenkungen und aktive Tätigkeiten zu finden, die mit „Miesen Gefühlen“ oder Sich-Sorgen-Machen unvereinbar sind – finden Sie selbst „spielerisch“ mit unseren Anregungen heraus, was Ihnen etwas hilft.

10. Seien Sie stolz auf kleine Erfolge, auch auf die ganz kleinen!

11. Sagen Sie sich: „Ich bin nicht das Gefühl – das Gefühl spielt sich in mir ab, wie ein Computerprogramm auf dem Computer“. „Ich bin positiv- ich bin aktiv – ich kann und tu auch was!“

Diese Hinweise sind natürlich kein Ersatz für alle damit zusammenhängenden Felder wie z.B. Erziehung, Training, Ausbildung, Charakterbildung, Wertebewusstsein, Spiritualität bis hin zu Beratung, Coaching, Psychotherapie. All diese sind Prozesse, die mehr als einen einzelnen Artikel bedürfen. Bleiben Sie sich also immer bewusst: Der Weg ist das Ziel, von nichts kommt selten etwas und aus Fehlern lernt man – wir auch.

Unser Gastautor Dipl. Psychologe Walter Reissmann ist seit über 20 Jahren im therapeutischen Bereich tätig.