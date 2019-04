Während muslimische Eltern sich weigern, ihre Kinder Ostereier in der Schule anmalen zu lassen, diskutieren andere, ob am Karfreitag ein Tanzverbot noch zeitgemäß ist. Juso-Chef Kevin Kühnert forderte die Abschaffung des Tanzverbots am Karfreitag.

Eine Twitternutzerin kommentierte prompt:

Heute richten wir unseren Blick auf das Kreuz. Wir denken an all das Leid in der Welt. An alle, die verraten, verlassen, gefoltert und getötet werden. Wem dabei nach Tanzen zumute ist: Feel free.“

Ein weiterer antwortete:

Herr Kühnert, es wäre nicht schlecht, wenn Sie und Ihre Jusos aufhören würden, unsere Kultur abzuschaffen. Dieses bisschen, was noch davon übrig ist, sollten wir pflegen und versuchen zu erhalten.“

Verstrickungen von Staat und Kirche

Was ist dran an religiösen Traditionen, Kirche und den staatlichen Regelungen?

In seinem Buch „Staat ohne Gott“ schrieb der deutsche Rechtsphilosoph Horst Dreier, dass die Religion im säkularen, das heißt kirchenunabhängigen Staat ein Gegenstand persönlichen Glaubens und Handelns sein sollte. Der Staatsrechtsprofessor und Herausgeber eines führenden Grundgesetzkommentars stellt in seinem Buch klar:

Der freiheitliche, sakuläre Verfassungsstaat versteht sich nicht als Widerpart des Glaubens, sondern bietet diesem eine Plattform.“

Doch inwieweit trifft dies auf Deutschland zu? Eine feste Staatsreligion gibt es in Deutschland jedenfalls nicht. Mit dem Inkrafttreten der Weimarer Reichsverfassung wurde jegliche Staatskirche verboten. Aber ist die Trennung von Kirche und Staat wirklich vollzogen?

Die beiden großen Religionen der Katholiken und Protestanten betreiben Körperschaften öffentlichen Rechts. Sie erheben Kirchensteuer von ihren Mitgliedern und lassen sie über das Finanzamt einziehen. Der Religionsunterricht wurde bis vor kurzem noch ausschließlich von diesen beiden Religionen angeboten. Kirchenvertreter arbeiten in Gremien der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten mit. Theologische Fakultäten an Hochschulen sind an die Weisungen der Kirche gebunden. Es gibt die Evangelische und Katholische Militärseelsorge und auch die kirchlichen Feiertage wurden staatlich umgesetzt.

0,5 Milliarden Steuergelder fließen jährlich in Kirchen

Darüber hinaus werden auch finanzielle Mittel vom Staat an die Kirchen weitergeleitet. 17,8 Milliarden Euro der deutschen Steuergelder wurden von 1949 bis 2018 an die evangelischen Kirchen und katholischen Bistümer vom Staat gezahlt. Dies erfolgt aus einer Verpflichtung des Staates aus dem Jahr 1803. Artikel 138 Grundgesetz regelt die Staatszahlungen an die Kirchen, die aus Landenteignungen vor 200 Jahren herrühren und einen jährlichen Betrag von einer halben Milliarde Euro ausmachen.