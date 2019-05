Familiendrama in Grafenwöhr, Bayern: Psycho-Sohn (34) tötet seinen Vater (57) mit dem Messer

26. Mai, in Grafenwöhr, einer Kleinstadt in der Oberpfalz: Dieser Sonntagmorgen endete für eine Familie mit einem schrecklichen Verbrechen. Der 34-jährige Sohn griff seinen Vater zu Hause mit einem Messer an, wodurch der 57-Jährige lebensgefährlich verletzt wurde. Kurz darauf verstarb er noch am Tatort.

Die Ehefrau des Opfers und Mutter des Täters alarmierte die Polizei per Notruf. Sie selbst wurde nicht verletzt.

Der Tatverdächtige leidet nach ersten Erkenntnissen unter einer psychischen Erkrankung und konnte vor Ort widerstandslos festgenommen werden.“ (Polizeibericht)

Ein Kriseninterventionsteam kümmert sich nun um die Frau und weitere Angehörige. Polizei und Staatsanwaltschaft prüfen nun die weitere geeignete Unterbringung des Täters.

