21 Tote bei heftigen Regenfällen in Zentralchina

In Zentralchina sind bei heftigen Regenfällen mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Vier Menschen würden noch vermisst, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Freitag.

Wie das Büro für Katastrophen-Management in Hubei mitteilte, wurden 6000 Einwohner der gleichnamigen Provinz vor den Wassermassen in Sicherheit gebracht. Die extremen Niederschläge verursachten Stromausfälle und Erdrutsche.

#China: Over 8,000 people have been affected in Liulin Township of Hubei province, said reports. Disaster relief and rescue efforts are underway.#ChinaFloods https://t.co/SVbnzNfOgQ

