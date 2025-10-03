„Unbestätigte Drohnensichtungen“: Betrieb am Flughafen München erneut eingestellt

Der Flughafen teilte auf seiner Website mit, dass es „unbestätigte Drohnensichtungen“ gegeben habe, daher sei der Flugbetrieb „bis auf Weiteres“ eingestellt worden. Die Sicherheit der Reisenden habe oberste Priorität. Die Flugortungswebsite Flightradar24 erklärte im Onlinedienst X, dass bislang 17 Flüge umgeleitet worden seien.

Wegen Drohnensichtungen im Umfeld und über dem Flughafen war der Betrieb an Deutschlands zweitgrößtem Airport erst am Donnerstagabend eingestellt worden. Unklar war, ob es sich um eine oder mehrere Drohnen handelte. Ein Verursacher konnte nach Polizeiangaben nicht identifiziert werden. Am Freitagmorgen lief der Betrieb dann wieder an.

Zuletzt hatten zahlreiche Überflüge von Drohnen unbekannter Herkunft über dänischen Flughäfen und Militäreinrichtungen für Aufsehen gesorgt. Auch über Schleswig-Holstein wurden vergangene Woche Drohnen gesichtet. (afp)