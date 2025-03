Auto gerät in Gegenverkehr: Drei Tote und mehrere Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall in Baden-Württemberg sind drei Menschen ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen wurden bei dem Unfall am Samstag auf einer Bundesstraße im Zollernalbkreis schwer verletzt, wie das Polizeipräsidium Reutlingen am Samstagabend mitteilte.

Ein 32-jähriger Autofahrer kam den Angaben zufolge mit seinem Wagen beim Überholen ins Schleudern und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einem mit fünf Menschen besetzten Firmentransporter zusammen.

Der 44-jährige Fahrer des Transporters und ein 59 Jahre alter Mitfahrer starben noch an der Unfallstelle. Drei weitere Mitfahrer kamen schwerverletzt in Kliniken. Einer von ihnen, ein 63-Jähriger, erlag später seinen schweren Verletzungen.

Der 32-jährige Fahrer des mutmaßlichen Unfallverursachers und dessen 35-jähriger Beifahrer erlitten ebenfalls schwere Verletzungen.

Zur Versorgung, Bergung und zum Abtransport der Verletzten waren mehrere Notärzte, sieben Rettungswagen, zwei Rettungshubschrauber und 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Die Unfallstelle war über mehrere Stunden voll gesperrt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Unfallgutachter hinzugezogen. (afp/red)