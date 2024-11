Blaulicht Keine Verletzten

Brennender Zug in Berliner Bahnhof gelöscht – 3 Waggons brannten aus

Im S-Bahnhof Ahrensfelde steht am Abend ein Zug mit drei Waggons komplett in Flammen. Die Fahrgäste können rechtzeitig Sicherheit gebracht werden. Was war die Ursache?